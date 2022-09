Aktuell ist die Bezeichnung „Gommemode“ im Rennen für das Jugendwort des Jahres 2022. Bereits vor einigen Wochen hatte der Sprachverlag Langenscheidt dazu aufgerufen, via Abstimmung das diesjährige Jugendwort zu wählen.

Mittlerweile gilt „Gommemode“ unter den eingereichten Vorschlägen als Favorit – auch dank einiger „Minecraft“-Spieler, die ihre Community via Twitter, YouTube und Co. mobilisieren. Aber der Reihe nach.

Was ist eigentlich mit „Gommemode“ gemeint? Wie verwendet man den Begriff richtig, ohne sich zu zu blamieren? Und wie spricht man das Kunstwort aus?

Bedeutung von „Gommemode“

Das Wort „Gommemode“ bedeutet laut Langenscheidt so viel wie „unendlich stark“ oder „unbesiegbar“. Auch die Beschreibung „gottähnlich“ trifft auf dieses Jugendwort zu.

Woher kommt der Begriff „Gommemode“?

Das Wort „Gommemode“ wurde wie so viele Begrifflichkeiten der YouTube- und Gamer-Szene entlehnt. Der bekannte YouTuber „GommeHD“ machte sich in der Vergangenheit vor allem dadurch einen Namen, dass er das Videospiel „Minecraft“ perfektionierte und vor laufender Kamera in sogenannten „Let´s Plays“ spielte und dabei gleichzeitig kommentierte.

Auf seinem eigenen Serversystem „GommeHD.net“, der nach eigenen Angaben der „weltweit größte Minecraftserver“ sein soll, stellte der YouTuber als Systemadministrator seine eigenen Regeln auf.

Das hatte zur Folge, dass „GommeHD“ regelmäßig seine Mitspieler reinlegte und trollte, indem er im Spiel als Admin Möglichkeiten nutzte, die seinen Mitspielern verwehrt blieben. Wenn also jemand oder etwas „im Gommemode ist“, dann ist damit ein gottähnlicher oder unbesiegbarer Modus gemeint.

Wie wird „Gommemode“ verwendet?

Wenn jemand ein nahezu perfektes Ergebnis abgeliefert hat oder in einer bestimmten Sache überzeugen konnte, dann war die Person zu dem jeweiligen Zeitpunkt „im Gommemode“.

Beispiel: „Du hast gestern zwei Tore geschossen? Du warst ja mal richtig im Gommemode unterwegs!“

Darüber hinaus kann der „Gommemode“ auch aktiviert werden oder (im Sinne von „eingeschaltet werden“) angehen, wie das nachfolgende Video von 2015 zeigt.

Wie wird „Gommemode“ ausgesprochen?

Das Wort „Gommemode“ setzt sich aus dem deutschen Namen „Gomme“ und der englischen Bezeichnung „mode“ (deutsch: Modus) zusammen. Entsprechend wird das Jugendwort im ersten Teil deutsch, im zweiten Teil englisch ausgesprochen.

Im Internationalen Phonetischen Alphabet (kurz „IPA“) würde „Gommemode“ wohl in etwa wie folgt transkribiert und ausgesprochen werden: [ˌɡɔməməʊd].