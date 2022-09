Man kennt das: Da will man im Familien-Chat auf WhatsApp oder am Frühstückstisch eine belanglose Neuigkeit loswerden (Beispiel: „Gestern hat wieder drei Mal eine unbekannte Nummer bei mir angerufen!“). Und prompt bekommt man vom Teenager-Neffen oder von der dreizehnjährigen Tochter ein völlig unbekanntes Wort um die Ohren gehauen (Beispiel: „Das ist ja sus!“).

Fragt man in einem solchen Moment nach der Bedeutung, kann man sich auch direkt als „Boomer“ outen. Wer seinen Status als cooler Dad oder lässige Tante nicht verlieren will, findet hier Abhilfe. Wir erklären Ihnen was mit dem Wort „sus“ gemeint ist und wie man es ausspricht.

Die Bezeichnung „sus“ findet im allgemeinen Sprachgebrauch von Jugendlichen immer mehr Verwendung und gehört entsprechend zu den heißen Favoriten für das Jugendwort des Jahres 2022. Der Sprachverlag Langenscheidt hatte bereits vor einigen Wochen dazu aufgerufen, via Abstimmung das diesjährige Jugendwort zu wählen.

Bedeutung von „sus“

Das Wort „sus“ bedeutet laut Langenscheidt so viel wie „verdächtig“ oder „suspekt“. Bei dem Begriff „sus“ handelt es sich schlichtweg um eine Kurzform der englischen Wörter „suspicious“ oder „suspect“, die entsprechend mit „verdächtig“, aber auch mit „etwas anzweifeln“ oder „misstrauisch sein“ übersetzt werden können.

Woher kommt der Begriff „sus“?

Als Kurzform von „suspicious“ wird das Wort „sus“ bereits seit Langem von englischsprachigen Jugendlichen in den USA und Großbritannien genutzt.

Eingang in den deutschen Sprachgebrauch fand es verschiedenen Medienberichten zufolge vor allem durch das Videospiel „Among Us“, bei dem die Spieler:innen verschiedene Rollen zugewiesen bekommen und im Spielverlauf die „Verräter“ identifizieren sollen. Wer das deutsche Kartenspiel „Werwölfe“ kennt, dem dürfte das Spielprinzip bereits vertraut sein.

In der Community von „Among Us“ setzte sich der Begriff „sus“ bald durch, um die Verräter:innen unter den Mitspieler:innen zu benennen und untereinander weiter zu kommunizieren. Das Wort fand bald Eingang in andere Game-Communities und wird mittlerweile auch in alltäglichen Unterhaltungen zwischen Jugendlichen genutzt.

Wie wird „sus“ verwendet?

Das Wort „sus“ kann immer dann genutzt werden, wenn etwas verdächtig, komisch oder auch eigenartig erscheint.

Unter Lehrer:innen findet hingegen auch noch eine andere Verwendung des Wortes Gebrauch. So wird das Akronym (Kurzform mit Anfangsbuchstaben) „SuS“ vorrangig dafür benutzt, um die Gruppe „Schülerinnen und Schüler“ abzukürzen.

Wie wird „sus“ ausgesprochen?

Als Kurzform der englischen Bezeichnung „suspicious“ wird das Wort „sus“ entsprechend englisch ausgesprochen – also mit einem scharfen S vorne und hinten. Das u wird wie ein a ausgesprochen.

Im Internationalen Phonetischen Alphabet (kurz „IPA“) würde „sus“ wohl in etwa wie folgt transkribiert und ausgesprochen werden: [sʌs].