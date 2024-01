Kampf gegen Hochwasser Lage in Niedersachsen bleibt angespannt – Pegel in Sachsen-Anhalt sinken

Noch immer kämpfen mehrere Regionen Deutschlands mit dem Hochwasser: So bleibt die Lage in Teilen Niedersachsens angespannt. Tausende Einsatzkräfte etwa des Technischen Hilfswerks (THW), von Feuerwehren und der Polizei seien weiterhin wegen des Hochwassers im Einsatz, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover am Samstag.

Böden seien vom vielen Regen noch immer vielerorts gesättigt. „Aber die Wetterprognosen kommen uns entgegen, weil es nicht mehr so starken Niederschlag gibt“, sagte er.

In der Stadt Oldenburg sowie in den vom Hochwasser besonders betroffenen Landkreisen Celle, Oldenburg, Emsland, Osterholz, dem Heidekreis und Verden gelte nach wie vor ein „außergewöhnliches Ereignis“, sagte der Sprecher. Dadurch können Landkreise oder Städte beispielsweise einfacher auf Hilfskräfte zugreifen. Ein Katastrophenfall wurde bislang in keiner Region ausgerufen.

Bisher kein Einsatz der Bundeswehr in Niedersachsen

Ein konkreter Einsatz der Bundeswehr ist in Niedersachsen unterdessen noch nicht abzusehen. Bislang habe das Land kein Amtshilfeersuchen gestellt, sagte der Ministeriumssprecher. Die Bundeswehr hatte sich am Freitag auf einen möglichen Einsatz vorbereitet und dafür Kräfte der 1. Panzerdivision in Bereitschaft versetzt.

In Oldenburg arbeitet man an einem Notfallplan für eine gezielte Deichöffnung an der Hunte – falls nötig auch mit einer Sprengung. Ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums erklärte am Samstag, dass die Einsatzkräfte in Oldenburg bereit seien, einen Deich gegebenenfalls zu entlasten. Damit wolle man Wohngebiete vor einem zu hohen Wasserdruck bewahren.

Nach Angaben der Stadt gibt es zwei Möglichkeiten: Die erste sieht vor, dass ein ständig einsatzbereiter Bagger eine Notöffnung in den Deich schafft, damit das Wasser in den Osternburger Kanal abfließen kann. Die zweite Möglichkeit wäre eine gezielte Sprengung in dem Bereich, falls der Deich durch das Wasser zu aufgeweicht und für den Bagger nicht mehr befahrbar wäre.

Alle Maßnahmen werden demnach ständig mit dem Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und anderen zuständigen Behörden angestimmt.

Die Lage im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt ist dagegen nach Angaben des Landkreises Mansfeld-Südharz derzeit stabil. Die Pegelstände der Thyra, die aus Richtung Harz in die Helme fließt, seien leicht gesunken, die Talsperre werde konstant in die Helme abgelassen, sagte eine Sprecherin des Landkreises am Samstag. Durch das Ablassen blieben die Pegelstände der Helme gleich. Der Fluss war kurz vor Jahresende stellenweise deutlich über seine Ufer getreten.

Blick auf den Hochwasser führenden Rhein vor dem Kölner Dom und der Hohenzollernbrücke: Der Pegel soll am Samstag die kritische Marke übersteigen. Gegen Abend dürfte der höchste Stand erreicht sein. © dpa/Roberto Pfeil

In der Nacht sei ein Deich nahe der Helmebrücke im Sangerhäuser Stadtteil Oberröblingen auch mit Hilfe der Bundeswehr weiter verstärkt worden, sagte die Sprecherin. Das Ablassen der Talsperre sei notwendig, um diese zu sichern.

Im Laufe des Samstags würden weitere Sandsäcke befüllt und verbaut. Nach Angaben einer Bundeswehrsprecherin arbeiten die Soldaten auch am Samstag weiter am Deich.

Die Wasserstände am Rhein und den anderen Flüssen in Rheinland-Pfalz fallen wieder. Mit einem Wiederanstieg sei in der kommenden Woche nicht zu rechnen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale am Samstag mit. Am Rhein-Pegel Mainz sei der Höchststand von 5,21 Metern am Freitagabend etwas unterhalb eines Hochwassers einer Höhe, das statistisch gesehen nur alle zwei Jahre auftritt. Auch im gesamten Mittelrhein seien die höchsten Pegelstände größtenteils am Freitagabend registriert worden.

Entspannung beim Hochwasser auch in Köln

Entspannung daher offenbar auch in Nordrhein-Westfalen: Der Pegelstand in Köln war deutlich gestiegen und überschritt am Freitagmorgen die 8,00-Meter-Marke. Am Samstagmorgen lag er bei 8,20 Meter.

Den Höchststand hatte der Pegel in der Nacht zu Samstag um 0.45 Uhr mit 8,23 Meter erreicht, so die Kölner Stadtentwässerungsbetriebe. Am Morgen stagniere der Wasserstand am Pegel Köln. Für den Tagesverlauf werde aber erwartet, dass er langsam zu fallen beginnt. Für Sonntag wird in Köln um 6 Uhr ein Rheinwasserstand von 7,95 Meter prognostiziert.

Zwischenzeitliche Prognosen dürften damit nicht zutreffen, denen zufolge ein Erreichen der Hochwassermarke II von mehr als 8,30 Meter möglich gewesen wäre. (dpa, Tsp)