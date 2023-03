Polizeieinsatz bei TikTok gestreamt Geiselnahme in einer Apotheke in der Karlsruher Innenstadt

In Karlsruhe ist die Polizei wegen einer mutmaßlichen Geiselnahme in einem Großeinsatz. Das Tatgeschehen laufe noch, sagte ein Sprecher am frühen Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur.

In einer Apotheke seien eine oder mehrere Geiseln genommen worden. Man stehe im Kontakt zu dem mutmaßlichem Geiselnehmer oder den Geiselnehmern, sagte ein Sprecher der Polizei vor Ort.

Es gebe nach aktuellem Stand keine Gefährdung für die Bevölkerung. Man könne derzeit keine Angaben zur Zahl von Geiseln oder Tätern machen, sagte der Sprecher.

Der Tatort befindet sich mitten in der Innenstadt von Karlsruhe an einer der Hauptstraßen. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab.

Der Polizeieinsatz wurde zwischenzeitlich von einem User auf der Video-Plattform TikTok live gestreamt. Über 6.000 Nutzer sahen den Livestream, in dem auch die Position von Sondereinsatzkräften der Polizei mit Maschinengewehren zu erkennen war.

Im Hintergrund waren mehrere knallartige Geräusche zu hören, die an Schüsse erinnerten. Mittlerweile ist der Livestream nicht mehr aufrufbar.

Die Live-Übertragung eines polizeilichen Großeinsatzes bei einer Geiselnahme kann lebensgefährliche Konsequenzen für Beamte und Geiseln haben, wenn ein Geiselnehmer dadurch die einzelnen Positionen der SEK-Kräfte erfährt. (Tsp/dpa)

Zur Startseite