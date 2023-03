Keine Verletzten Geiselnehmer von Karlsruhe war polizeibekannt

Der Geiselnehmer von Karlsruhe ist nach Angaben der Ermittler schon polizeibekannt. Der 20 Jahre alte deutsche Beschuldigte habe in der Vergangenheit unter anderem wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten Strafanzeigen bekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am späten Freitagabend mit.

Die Hintergründe der Tat und die Motivlage des Festgenommenen seien Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei hatte am Freitagabend nach fast fünf Stunden die Geiselnahme in einer Apotheke beendet und den Tatverdächtigen festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Eine Geiselnahme in einer Apotheke hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Tatort befand sich mitten in der Innenstadt von Karlsruhe an einer der Hauptstraßen. Eine Gefährdung für die Bevölkerung hatte es nicht gegeben, die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet dennoch weiträumig ab.

Für Bewohnerinnen und Bewohner war eine Schule zum Unterkommen geöffnet worden. Alle, die wegen der Absperrmaßnahmen derzeit nicht nach Hause könnten, hätten die Möglichkeit in die Nebeniusschule zu gehen, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Der „Stuttgarter Zeitung“ zufolge, soll der Täter ein Lösegeld in Höhe eines einstelligen Millionenbetrags gefordert haben.

User streamt Einsatz auf TikTok

Der Polizeieinsatz war zwischenzeitlich von einem User auf der Video-Plattform TikTok live gestreamt worden. Über 6.000 Nutzer sahen den Livestream, in dem auch die Position von Sondereinsatzkräften der Polizei mit Maschinengewehren zu erkennen war.

Im Hintergrund waren mehrere knallartige Geräusche zu hören, die an Schüsse erinnerten. Mittlerweile ist der Livestream nicht mehr aufrufbar.

Die Live-Übertragung eines polizeilichen Großeinsatzes bei einer Geiselnahme kann lebensgefährliche Konsequenzen für Beamte und Geiseln haben, wenn ein Geiselnehmer dadurch die einzelnen Positionen der SEK-Kräfte erfährt.

Karlsruher Messe: Zwei Events wegen möglicher Geiselnahme abgesagt

Die Karlsruher Messe hatte im Zuge des Einsatzes zwei Abendveranstaltungen kurzfristig absagen müssen. Ein Event mit Hundetrainer Martin Rütter sowie ein Meisterkonzert seien betroffen, sagte eine Sprecherin der Messe am Freitag auf Anfrage. Sie gehe davon aus, dass das Event in der Schwarzwaldhalle ausverkauft sei, sie fasst mehrere Tausend Menschen.

Das Konzert sollte im nahe gelegenen Konzerthaus stattfinden. Die Sprecherin ging hier von rund 1.000 verkauften Tickets aus. Für die Besucher sei momentan ohnehin kein Durchkommen: Beide Veranstaltungsorte gehören zum Festplatz, der nahe des Einsatzortes liegt, den die Polizei großräumig abgesperrt hat. Zuerst hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ über die Absagen berichtet.

Martin Rütter hatte seine Fans aufgerufen zusätzlich auf Instagram aufgerufen, nicht zu einer mit ihm für den Abend geplanten, aber abgesagten Veranstaltung nahe des Einsatzortes zu kommen. „Die Veranstaltung ist jetzt gerade abgesagt worden, und zwar deshalb, weil Luftlinie 100 Meter in einer Apotheke eine bewaffnete Geiselnahme stattfindet“, sagte Rütter in einem Video.

„Bitte kommt nicht zur Halle, es ist hier großflächig abgesperrt, und bitte kommt auch nicht in die Nähe.“ Rütters ausverkaufte Veranstaltung „Der will doch nur spielen!“ war ebenso wie ein Konzert in der Nähe am Abend kurzfristig abgesagt worden. Die Karlsruher Messe ging laut einer Sprecherin von Tausenden verkauften Tickets aus. (Tsp/dpa)

