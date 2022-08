Das Ehepaar Klitschko ist nach 26 Jahren Ehe kein Paar mehr. Vitali Klitschko bestätigte dies gegenüber der „Bild“-Zeitung. Zuletzt hatten sie eine Fernbeziehung zwischen Kiew und Hamburg geführt.

Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, lebt derzeit in der Ukraine, während sich die ehemalige Profi-Kunstschwimmerin in der Hansestadt um die drei gemeinsamen Kinder kümmert.

Nun habe man gemeinsam die Scheidung eingereicht, berichtet Vitali Klitschko gegenüber „Bild“. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und respektieren uns, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten.“ Dies wolle man nun offiziell machen.

Erst im März erzählte Natalia in der „NDR Talkshow“, sie habe täglich Kontakt zu ihrem Ehemann. Ihre Kinder würden jeden Tag nach ihrem Papa fragen, sie wüssten um die Sorgen ihres Vaters.

Gemeinsam mit ihren Kindern versuche sie, in Deutschland derzeit in normales Leben zu führen. Die Schulgefühle blieben jedoch. „Man fühlt sich schuldig, weil man hier in Sicherheit ist und die Menschen, die wir lieben, in der Ukraine sind und für uns kämpfen.“