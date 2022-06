Um eine Impfung gegen das Coronavirus zu umgehen, waren Andreas und Anna Egler vor einem halben Jahr in Paraguay untergetaucht. Ohne Absprache mit den jeweils anderen Elternteilen hatten sie dabei ihre zwei Töchter mitgenommen. Nun nahmen sie erstmals Kontakt mit den Anwälten der zurückgebliebenen Elternteile auf.

Der „Spiegel” hatte den Fall Ende Mai öffentlich gemacht. Der Vater des einen Mädchens und die Mutter des anderen Mädchens sind in zweiter Ehe miteinander verheiratet. Im November vergangenen Jahres waren sie mit den beiden Kindern nach Paraguay ausgewandert.

Seitdem läuft eine landesweite Fahndung wegen Kindesentziehung gegen das flüchtige Ehepaar. Nach Angaben der paraguayischen Staatsanwaltschaft liegt ein über die internationale Polizeibehörde Interpol verbreiteter Haftbefehl vor.

Fruchtbare Gespräche mit den flüchtigen Eltern

In den vergangenen Tagen habe es nun mehrere Telefongespräche gegeben, teilten die Anwälte der in Deutschland verbliebenen Elternteile am Montag mit. „Wir suchen nach einer Lösung, um die Kindesentziehung zu beenden.“ heißt es in der Mitteilung.

Nachdem der Wagen des Paares im Grenzgebiet zwischen Argentinien und Paraguay gefunden worden war, hatte die flüchtige Familie ein emotionales Video veröffentlicht. In diesem betonten die Kinder laut „Spiegel”, freiwillig in Paraguay zu sein. Die Eltern forderten zudem die Behörden auf, die Suche einzustellen.

Nun habe es jedoch „fruchtbare Gespräche gegeben“, hieß es in dem Schreiben der Anwälte. Beide Elternteile hätten mit ihren jeweiligen Kindern telefonieren können.

„Wir suchen nach einer Lösung, die die Rechte aller Parteien wahrt und vor allem den Interessen der Kinder Rechnung trägt“, schrieben die Anwälte in der Mitteilung. (Tsp, dpa)