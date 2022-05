Die Schauspielerin Klara Höfels ist tot. Sie starb am Sonntag „nach kurzer schwerer Krankheit“ in Berlin, wie ihre Agentur und ihre Familie am Montag der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Die Mutter der Schauspielerin Alwara Höfels wurde 73 Jahre alt.

Kinobesucher kennen Klara Höfels unter anderem aus kleineren Rollen in der für den Oscar nominierten Tragikomödie „Toni Erdmann“ und der Sebastian-Fitzek-Verfilmung „Abgeschnitten“. Sie hatte auch viele Fernsehauftritte, etwa in den ZDF-Krimireihen „Wilsberg“ und „Ein starkes Team“, der Joyn-Serie „Jerks“ mit Christian Ulmen und der ZDF-Vorabendserie „SOKO München“. Zudem stand Höfels auf zahlreichen deutschen Theaterbühnen.

Von Kiel bis München: Eine Karriere auf deutschen Bühnen

Klara Höfels begann ihre Schauspielkarriere am Theater und kam erst später zum Fernsehen. In den 1970ern hatte sie Verpflichtungen am Schlosstheater Celle und am Stadttheater Kiel. Anschließend ging es ans Schauspiel Frankfurt, wo sie unter anderem als Elmire im „Tartuffe“ von Molière zu sehen war.

Von 1983 bis 1985 arbeitete Höfels am Residentheater München und von 1985 bis 1990 am Staatstheater Stuttgart. Später war sie Gastschauspielerin unter anderem am Berliner Ensemble als Frau Sarti in Bertolt Brechts „Leben des Galilei“. Ab 1990 war Höfels auch als Regisseurin und Theaterproduzentin aktiv, um eigene Projekte zu verwirklichen.

„Hinter Gittern“, „Rote Rosen“ und Krimis: Klara Höfels im TV

Zwar trat Klara Höfels bereits 1978 in der Fernsehserie „Spannende Geschichten“ auf. Regelmäßiger war sie aber erst ab Mitte der 1990er auf den TV-Bildschirmen zu sehen. Im Telenovela-Dauerbrenner „Rote Rosen“ war spielte sie in 41 Episoden die Dr. Hannelore Thies. Höfels wirkte in diesen Fernseh-Hits mit:

„Ein starkes Team“ (Krimiserie, 2021)

„SOKO Hamburg“ (Krimiserie, 2021)

„Wilsberg“ (Krimiserie, 2018)

„Rote Rosen“ (Telenovela, 2017)

„Jerks“ (Comedy-Serie, 2017)

„SOKO München“ (Krimiserie, 2017)

„SOKO Stuttgart“ (Krimiserie, 2015)

„Hinter Gittern - Der Frauenknast“ (Gefängnisserie, 2006-2007)

(mit dpa)