Die italienische Schlager- und Chansonsängerin Milva ist verstorben.. Das bestätigte ihre Tochter der italienischen Nachrichtenagentur Ansa am Samstag. „La Rossa“, wie sie in Italien auch wegen ihrer roten Haare genannt wurde, starb im Alter von 81 Jahren.

In den vergangenen Monaten hatte sich der Gesundheitszustand der Diva mit der roten Mähne, die 2010 ihre Karriere beendete, verschlechtert. Am 26. März hatte sie sich noch gegen das Coronavirus impfen lassen. "Ich lasse mich impfen, weil ich an meinem Leben hänge", sagte die Sängerin damals.

Mit den Zuschreibungen hatte Milva so ihre Probleme. "Ich bin keine Diva. Im Zusammenhang mit Marilyn Monroe ist das Wort sicherlich angebracht, aber nicht bei mir", sagte sie einmal.

Spätestens mit dem Lied "Freiheit in meiner Sprache" sang sich Milva 1979 in die Herzen des deutschen Publikums. In ihrer italienischen Heimat war sie da schon ein gefeierter Star. Wie ein Ohrwurm bleiben ihre Hits hängen. "Hurra, wir leben noch", singt sie in ihrem wohl bekanntesten Song auf Deutsch. "Wie stark ist der Mensch? Wie viel Ängste, wie viel Druck kann er ertragen?", geht es weiter. Es mag ein kleiner Verweis auf ihr eigenes Leben sein, das durchaus Tiefen hatte. (dpa, Tsp)