Bei einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im rheinland-pfälzischen Lambrecht sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Donnerstag um 23.30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen aus, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitagmorgen mitteilten: "Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an." Lambrecht liegt im Pfälzerwald zwischen Kaiserslautern und Speyer. (dpa, AFP)