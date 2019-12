Nach mehreren Lawinenabgängen in den österreichischen und Schweizer Alpen suchen Rettungskräfte nach Verschütteten. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei meldete, wurde unter Schneemassen in einem Skigebiet in Kärnten ein Wintersportler lebend geborgen, nach weiteren wurde noch gesucht.

Im schweizerischen Andermatt wurden laut der Schweizer Nachrichtenagentur sda mehrere Menschen verschüttet. Zwei Leichtverletzte konnten geborgen werden, sagte ein Polizeisprecher.

Von einem Weihnachtswunder sprach unterdessen die Bergrettung Steiermark, die am ersten Weihnachtstag einen verschütteten Skitourengeher nach fünf Stunden aus einer Lawine ausgraben und retten konnte.

Der 26-Jährige wurde zu einer Talstation und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der Verschüttete habe offenbar einen Luftraum vor seinem Gesicht zum Atmen gehabt, so die Bergrettung. Der Mann war stark unterkühlt und verletzt, konnte das Krankenhaus laut ORF aber bereits wieder verlassen.

Rund 20 Einsatzkräfte der Alpinpolizei und der Bergrettung Gröbming samt Lawinen- und Suchhundestaffel hatten die Suchaktion gestartet, nachdem Bekannte und Familie den 26-Jährigen nicht mehr erreichen konnten. Mit einem Lawinenverschütteten-Suchgerät stellten sie schließlich Kontakt zu dem Vermissten her. Der Mann wurde demnach aus rund einem Meter Tiefe ausgegraben.

Im April konnten in der Schweiz vier Skitourengänger aus Deutschland nur noch tot geborgen werden.

An anderer Stelle wird noch nach Verschütteten gesucht. Die Lawine bei Andermatt in der Schweiz begrub möglicherweise mehr Menschen als die beiden geborgenen Leichtverletzten, das legten Zeugenaussagen nahe. Laut dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) gilt für die Region Andermatt die Gefahrenstufe 3. Das bedeutet: erhebliche Lawinengefahr.

Nach Angaben der Betreiberfirma der Bergbahnen im österreichischen Skigebiet Ankogel lösten zwei Wintersportler Schneebretter abseits der gesicherten Pisten aus.

Während der Suche nach ihnen sei eine zweite Lawine abgegangen, die womöglich bis zu vier weitere Skifahrer verschüttet habe. Das Skigebiet wurde nach den Lawinenabgängen gesperrt. Mehrere Rettungskräfte waren unter anderem mit Hubschraubern im Einsatz und suchten nach Verschütteten. Später ging noch eine dritte Lawine ab.

Lawinen könnten schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden, teilte das Institut für Schnee- und Lawinenforschung mit. (AFP, dpa, Tsp)