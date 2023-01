Lehrerin in Berufsschule in NRW getötet 17-jähriger Schüler unter Tatverdacht festgenommen

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll der Jugendliche die 55-Jährige am Dienstagnachmittag im Schulgebäude in Ibbenbüren aufgesucht haben, wo sie zu dem Zeitpunkt allein in einem Klassenzimmer war. Dort soll der 17-Jährige die Lehrerin mit einem Messer angegriffen und getötet haben.

Anschließend habe der Junge den Notruf gewählt und sich von Polizisten widerstandslos festnehmen lassen. Eine Mordkommission der Polizei Münster übernahm die Ermittlungen.

+++ Mehr in Kürze +++ (Afp)

