Im hessischen Hanau ist auf einem Hochhausbalkon ein totes Mädchen entdeckt worden. Ein Junge lag schwer verletzt auf dem Gehweg vor dem Haus, wie ein Sprecher der Polizei in Offenbach am Mittwoch sagte. Später verstarb auch dieser. Demnach wurde der Junge am Morgen zuerst entdeckt.

Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, wie eine Sprecherin der Hanauer Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch weiter sagte. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Auch das Alter der Kinder war unbekannt. (dpa/AFP)