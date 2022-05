Nach dem Fund eines toten Mädchens und eines verletzten Jungen in der Hanauer Innenstadt ist auch der Junge seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, wie eine Sprecherin der Hanauer Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte. Es werde nach einem Tatverdächtigen gefahndet. Nach den Worten der Sprecherin gibt es Anhaltspunkte für einen familiären Hintergrund der Tat.

Passanten hatten am Morgen gegen 7.20 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie vor einem Hochhaus in der Hanauer Innenstadt den schwer verletzten Jungen entdeckt hatten. In dem Hochhaus wurde dann das tote Mädchen auf dem Balkon einer Wohnung im neunten Stock gefunden.

Nach bisherigen Hinweisen dürfte es sich um das siebenjährige Mädchen und den elfjährigen Jungen handeln, die in der Wohnung wohnten, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der Junge war kurz darauf im Hanauer Stadtkrankenhaus gestorben.

Hanau liegt rund 20 Kilometer östlich von Frankfurt am Main nahe der Landesgrenze von Hessen zu Bayern. (dpa)