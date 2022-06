Ein Polizist ist am Freitag bei einem Einsatz in Saarbrücken-Klarenthal angeschossen und verletzt worden. Die Polizei rief Anwohner auf, in ihren Häusern zu bleiben. Eine Person schieße aus dem Fenster im Bereich Warndtstraße und Wilhelmstraße, teilte die Polizei über Twitter mit. „Bitte bleiben Sie in Ihren Häusern und von den Fenstern weg.“ Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Nach Angaben der Polizei waren die Beamten vor Ort, um die Amts- und Vollzugshilfe der Waffenbehörde der Stadt Saarbrücken zu unterstützen. Der Bereich ist abgesperrt. (dpa)