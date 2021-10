Ärzte in Litauen haben einem Patienten mehr als ein Kilogramm Nägel und Schrauben aus dem Magen entfernt. Wie das Krankenhaus in Klaipeda am Freitag berichtete, war der Mann mit heftigen Magenschmerzen eingeliefert worden.

Ein Röntgenbild ergab, dass er zahlreiche Metallstücke von bis zu zehn Zentimeter Länge im Bauch hatte. Den Medizinern sagte er, er habe begonnen Metall zu verschlucken, seitdem er vor einem Monat mit dem Trinken aufgehört habe.

Mit Nägeln und Schrauben wollte er demnach seinen Alkoholmangel ausgleichen. Er habe die Fremdkörper fast einen Monat lang geschluckt, sagte der operierende Chirurg Šarūnas Dailidėnas dem litauischen Fernsensender TV3.

In einer dreistündigen Operation holten die Ärzte scließlich sämtliche Schrauben und Nägel aus dem Magen des Patienten. Sie hatten seinen Magen teilweise bereits durchbohrt. Es bestand Lebensgefahr. Der Patient sei nach der OP wohlauf, heißt es. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Chefchirurg Algirdas Slepavicius örtlichen Medien. Der Patient sei nach der OP wohlauf. (tsp)