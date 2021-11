In jedem Jahr kürt die US-Zeitschrift „People“ den ihrer Ansicht nach bestaussehendsten Mann. Dieses Jahr ist der amerikanische Schauspieler Paul Rudd nach Ansicht des US-Magazins der „Sexiest Man Alive“.

„Ich hoffe nun, dass ich endlich zu einigen dieser sexy Dinner mit Clooney, Pitt und B. Jordan eingeladen werde“, witzelte der 52-Jährige mit Blick auf einige seiner Vorgänger. „Ich nehme an, dass ich auf deutlich mehr Jachten sein werde“, sagte Rudd im Gespräch mit dem Magazin.

Den Schauspieler kennen Marvel-Fans als „Ant-Man“. Außerdem ist Rudd Hauptdarsteller in der Netflix-Serie „Living with yourself“.

Eigentlich sehe er sich aber primär als Vater und Ehemann, so Rudd. „Ich hänge einfach mit meiner Familie herum, wenn ich nicht arbeite. Das ist so ziemlich das, was ich am meisten mag.“

Die Zeitschrift „People“ vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Vor Rudd wurde der Schauspieler Michael B. Jordan („Black Panther“) als „Sexiest Man Alive“ ausgezeichnet, davor der Musiker John Legend („All of Me“). (dpa)