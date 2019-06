In Teilen Lateinamerikas ist am Sonntag der Strom ausgefallen. Besonders betroffen sind Argentinien und Uruguay. Auch Brasilien und Paraguay sollen in Teilen betroffen sein, meldet der Sender britische Sender BBC. Dem Bericht zufolge begann der Stromausfall gegen 7 Uhr morgens (Ortszeit). Züge stehen demnach still, Ampeln sind ausgefallen.

"Ein massiver Blackout im grenzüberschreitenden Stromnetz hat zu dem Stromausfall in Argentinien und Uruguay geführt", teilte der argentinische Energiekonzern Edesur auf Twitter mit. Gründe für die technischen Probleme wurden zunächst nicht genannt. Unter Berufung auf Mitarbeiter des argentinischen Energieministeriums berichtet die "New York Times", es sei unklar, wie lange das Problem dauern werde. In vier Provinzen des Landes standen am Sonntag Regionalwahlen an.

In sozialen Medien heißt es der BBC zufolge, dass weite Teile des Landes betroffen seien, darunter die Provinzen Santa Fe, San Luis, Formosa, La Rioja, Chubut, Cordoba and Mendoza. Auch die Hauptstadt Buenos Aires ist ohne Elektrizität. In Argentinien und Uruguay leben zusammen rund 48 Millionen Menschen.

