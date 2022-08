Die italienische Finanzpolizei hat Vermögenswerte eines Geschäftsmannes in Höhe von mehr als 141 Millionen Euro sichergestellt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Bei dem Mann handele es sich um einen Architekten mit Verbindungen zu Kremlchef Wladimir Putin, heißt es im Bezug auf eine anonyme Quelle.

Laut Quelle soll es sich bei den beschlagnahmten Werten um das Vermögen von Lanfranco Cirillo handeln. Der Mann habe etwa dessen Anwesen am Schwarzen Meer geplant. Die italienische Finanzpolizei will die Informationen nicht bestätigen und spricht lediglich von einem „bekannten Geschäftsmann“, dessen Vermögen in der norditalienischen Stadt Brescia wegen Steuervergehen beschlagnahmt wurde.

Mitglieder der italienischen Finanzpolizei stehen vor einem Display mit Geld, das während einer Operation beschlagnahmt wurde. Foto: via REUTERS/Guardia di Finanza

Eine Anfrage der Nachrichtenagentur bei Cirillos Anwalt blieb bislang ergebnislos. Anfang des Jahres gab der Mann jedoch in einem italienischen Fernsehinterview zu, das Anwesen entworfen zu haben.

„Putins Palast“ wurde weltweit bekannt, nachdem der inhaftierte Oppositionelle Alexej Nawalny Recherchen dazu öffentlich machte. Putin bestritt in der Vergangenheit immer wieder Verbindungen zu dem Anwesen. (Tsp)