Bei einem schweren Verkehrsunfall im US-Bundesstaat Alabama sind nach einem Medienbericht zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter neun Kinder und Jugendliche.

Der Sender CNN meldete am Sonntag unter Berufung auf die Gerichtsmedizin im Bezirk Butler, in einem Fahrzeug eines Mädchenheims seien acht Kinder im Alter zwischen 4 und 17 Jahren gestorben. In dem zweiten Unfallfahrzeug seien ein 9 Monate altes Mädchen und dessen 29-jähriger Vater getötet worden.

Zu dem Unfall sei es am Samstag bei stürmischem Wetter auf der Autobahn I-65 gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde die Autobahn vorübergehend gesperrt. Möglicherweise sei das Sturmtief "Claudette" mitverantwortlich für den Unfall vom Samstag nahe Greenville, an dem mehr als 15 Fahrzeuge beteiligt gewesen seien, sagte der Gerichtsmediziner. (dpa, AFP)