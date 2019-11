Rund 32.800 Menschen arbeiten offiziell im Bereich der erotischen und sexuellen Dienstleitung. So viele waren Ende 2018 bei den Behörden nach dem Prostituiertenschutzgesetz gemeldet, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Angaben sind weiterhin lückenhaft. 2017 wurden bereits erste Zahlen veröffentlicht, damals waren insgesamt nur 7.000 Personen offiziell registriert. Weiterhin gibt es dunkle Flecken. Für das Land Brandenburg beispielsweise ist die Zahl so gering, dass eine Veröffentlichung in die Persönlichkeitsrechte der Prostituierten eingreifen könnte und die Zahlen daher unter Verschluss bleiben. In der Gesamtstatistik wurden sie allerdings berücksichtigt, wie das Bundesamt auf Nachfrage bestätigte.

Der Großteil der Prostituierten (76 Prozent) in Deutschland war zwischen 21 und 44 Jahre alt, sechs Prozent waren zwischen 18 und 20 Jahren alt. Die meisten stammten aus dem Ausland. Den Statistikern zufolge besaß knapp ein Fünftel (rund 6200) die deutsche Staatsangehörigkeit. Rund 1600 Gewerbe hatten eine erteilte oder vorläufige Erlaubnis.

Seit 2017 gilt in Deutschland das Prostituiertenschutzgesetz, das unter anderem eine Anmeldepflicht vorsieht. Die Statistik basiert nach Angaben des Bundesamtes teils auf noch im Aufbau befindlichen Verwaltungsstrukturen. Das schränke die Aussagekraft der Daten ein. Neben der Anmeldepflicht sind die Prostituierten ebenfalls dazu verpflichtet, einen Ausweis mitzutragen.

Streitpunkt: schwedisches Modell

Dies wurde in der Vergangenheit wiederholt von Arbeitsverbänden kritisiert. Viele der Prostituierten fürchten sich davor, von ihrem Umfeld enttarnt zu werden und gesellschaftliche Stigmatisierung und Ausgrenzungen zu erfahren. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich nicht alle Frauen offiziell registrieren lassen.

In den vergangenen Wochen war in Deutschland kontrovers über die Einführung des sogenannten „schwedischen Models“ diskutiert worden. Durch die Gesetzesänderung wäre Prostitution weiterhin legal, jegliche Inanspruchnahme von erotischen und sexuellen Dienstleistungen allerdings strafbar, was einem Quais-Verbot gleichkommen würde. (Tsp, dpa)