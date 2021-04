Zum Tod von Prinz Philip wurden am Freitag die Flaggen am Buckingham-Palast auf halbmast gesetzt, die Fernsehsender unterbrachen ihr Programm für Sondersendungen und der Sender BBC spielte die Nationalhymne „God Save the Queen“.

Als einer der ersten Staats- und Regierungschefs kondolierte Premierminister Boris Johnson. Er würdigte das „außergewöhnliche Leben und Wirken“ des Verstorbenen. Prinz Philip habe „die Zuneigung von Generationen“ in Großbritannien im Commonwealth und der ganzen Welt gewonnen, erklärte er vor seinem Amtssitz in der Downing Street. Aus der ganzen Welt trafen Beileidsbekundungen ein:

US-Präsident Joe Biden hat nach dem Tod von Prinz Philip der Queen, ihrer Familie und dem britischen Volk sein Beileid ausgedrückt. Der Prinzgemahl habe im Laufe seines Lebens erlebt, wie sich die Welt dramatisch verändert habe, hieß es am Freitag in einer schriftlichen Stellungnahme Bidens.

Prinz Philip habe sein Leben den Menschen im Vereinigten Königreich gewidmet. Sein Erbe werde nicht nur durch seine Familie weiterleben, sondern auch durch die vielen wohltätigen Zwecke, für die er sich eingesetzt habe. Der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben.

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und seine Ehefrau, die frühere Außenministerin Hillary Clinton, würdigten ebenfalls den Einsatz von Prinz Philip und sprachen der Queen, der Königlichen Familie und dem britischen Volk ihr Mitgefühl aus. Sie erklärten: „Wir haben über die Jahre jede Gelegenheit genossen, ihn zu treffen, und werden immer tief dankbar sein für die Freundlichkeit, die er uns entgegengebracht hat.“

Im Juni wäre Prinz Philip 100 Jahre alt geworden. Foto: dpa/Dominic Lipinski

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sprach der Königlichen Familie das Beileid des US-Kongresses aus. Das Leben von Prinz Philip habe sich durch dessen hingebungsvollen Dienst ausgezeichnet, schrieb Pelosi in einem Tweet.

„Tapferkeit, Pflichtbewusstsein und Engagement“

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich traurig über den Tod des britischen Prinzen Philip geäußert. „Als königlicher Gemahl unterstützte der Herzog von Edinburgh die Königin über 60 Jahre lang in ihren Pflichten als Souverän. Er war bekannt für sein Engagement für wohltätige Zwecke als Förderer von rund 800 Organisationen, insbesondere solchen, die sich auf Umwelt, Industrie, Sport und Bildung konzentrieren“, teilten die Vereinten Nationen (UN) am Freitag in New York mit.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat das „vorbildhafte Leben“ des gestorbenen britischen Prinzen Philip gewürdigt. Dieses sei von „Tapferkeit, Pflichtbewusstsein und Engagement für die Jugend und die Umwelt geprägt“ gewesen, schrieb Macron am Freitag auf Englisch bei Twitter. Er spreche Königin Elizabeth II., der britischen Königsfamilie und dem britischen Volk sein aufrichtiges Beileid aus.

„Seine Freundschaft zu Deutschland, seine Geradlinigkeit und sein Pflichtbewusstsein bleiben unvergessen“, ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über eine Sprecherin auf Twitter mitteilen. Philips Tod „erfüllt mich mit großer Trauer“.

Prinz Philip durchlief mit seiner Familie einige Krisen, beispielsweise den Tod seiner Schwiegertochter Diana. Foto: dpa/Jeff J Mitchell

„Prinz Philip war in Deutschland beliebt und hochgeschätzt“, erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Herzog von Edinburgh sei der Königsfamilie und dem britischen Volk „eine Stütze in schwierigen und in guten Zeiten“ gewesen. Zudem habe er „einen wichtigen Beitrag zur Versöhnung unserer Nationen nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges“ geleistet.

„Zutiefst traurig“ reagierte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Der Ehemann der Queen habe „ein langes Leben im Dienst für sein Land“ gelebt, twitterte Maas auf Englisch.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erklärte auf Twitter, sie sei „betrübt, vom Ableben Seiner Königlichen Hoheit Prinz Philip zu hören“.

„Ich möchte Ihrer Majestät der Königin, der königlichen Familie und dem Volk des Vereinigten Königreichs an diesem sehr traurigen Tag mein aufrichtiges Mitgefühl aussprechen.“

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau bezeichnete Philip in einer Würdigung im Namen seiner Commonwealth-Nation als „einen Mann von großer Zielstrebigkeit und Überzeugung, der von einem Gefühl der Pflicht motiviert war“. Er werde „liebevoll in Erinnerung bleiben als eine Konstante im Leben unserer Königin“.

Prinz Philip und Queen Elizabeth II. waren seit 1947 verheiratet. Foto: dpa/Jane Mingay

Russlands Präsident Wladimir Putin lobte Prinz Philip ebenfalls und wünschte der Queen „Mut und mentale Stärke im Angesicht eines schmerzlichen und unwiederbringlichen Verlustes“.

„Prinz Philip wird Israel und der Welt sehr fehlen", schrieb Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf Twitter. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. sei „ein vollendeter Diener des Staates“ gewesen.

Auch aus den anderen europäischen Königshäusern kamen Beileidsbekundungen. Der schwedische König Carl XVI. Gustaf nannte Prinz Philip „einen großen Freund unserer Familie über viele Jahre“.

„Sein Dienst für sein Land wird für uns alle eine Inspiration bleiben“, erklärte er. König Philippe und Königin Mathilde von Belgien twitterten, sie seien „tief betrübt“ über Philips Tod. In einer Botschaft an die Queen würdigte das spanische Königspaar, Felipe VI. und Königin Letizia, Prinz Philips Sinn für „Dienst und Hingabe“. Sie würden „nie die Momente vergessen, die wir mit ihm geteilt haben“. (AFP/Reuters)