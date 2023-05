MeToo in der Spitzengastronomie? Sterne-Koch soll Mitarbeiter belästigt und schikaniert haben

Der deutsche Spitzenkoch Christian Jürgens soll über Jahre Angestellte belästigt, bedrängt und drangsaliert haben. Das berichtet der „Spiegel“ und verweist auf eine monatelange Recherche des Nachrichtenmagazins.

Rund zwei Dutzend ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sternekochs werfen ihm demnach Machtmissbrauch, Schikane und sexuelle Belästigung vor. Christian Jürgens bestreitet die Vorwürfe.

Jürgens, Jahrgang 1968, zählt nach Angaben des „Spiegel“ seit einem Jahrzehnt zu den erfolgreichsten Küchenchefs Deutschlands. Sein Restaurant „Überfahrt“ im bayerischen Rottach-Egern ist international bekannt und mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Fast zwei Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werfen Jürgens in dem Bericht vor, persönliche Grenzen am Arbeitsplatz überschritten zu haben. Sie berichten von Griffen zwischen die Beine und an den Po, von unerwünschten Umarmungen, rassistischen und sexistischen Spitznamen und Kommentaren.

Fragen nach dem Sexleben Auszubildender

Zudem soll sich Jürgens wiederholt nach dem Sexleben einer jungen Auszubildenden erkundigt haben. Ein ehemaliger Sommelier wirft Jürgens vor, ihn geohrfeigt zu haben.

Ein ehemaliger Angestellter sagt, er habe täglich Mitarbeiter weinen sehen. Manche Betroffene schildern in dem Artikel, bis heute unter den teilweise Jahre zurückliegenden Erlebnissen zu leiden und zwischenzeitlich in psychotherapeutischer Behandlung gewesen zu sein.

Christian Jürgens hat nach Angaben des „Spiegel“ über seine Anwältin die „schwerwiegenden Vorwürfe“ als „unwahr“ zurückgewiesen. Die geschilderten Vorgänge hätten sich „zu keinem Zeitpunkt“ ereignet.

Anfang April 2023 erhielt Christian Jürgens für das „Überfahrt“ zum zehnten Mal in Folge die höchste Auszeichnung in der Welt der Gourmets: drei Sterne des renommierten Restaurantführers Guide Michelin. (Tsp)