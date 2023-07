Migrantin stirbt Schleuser flüchtet vor Polizei – Kleintransporter überschlägt sich

Bei einem Unfall mit einem Schleuserfahrzeug ist in Sachsen eine Geflüchtete ums Leben gekommen. Weitere sieben Menschen wurden bei dem Vorfall auf der Autobahn 17 am Donnerstagmorgen teilweise schwer verletzt, wie die Bundespolizei in Pirna mitteilte.

Eine Streife der Bundespolizei wollte den aus Tschechien eingereisten Kleintransporter am Morgen kontrollieren, woraufhin der Fahrer den Angaben zufolge „in rücksichtsloser Fahrweise“ flüchtete. Zwischen den Anschlussstellen Bahratal und Pirna überschlug sich das Fahrzeug, nachdem es einen Weidezaun durchbrochen hatte. Der Fahrer floh.

Erst Feuerwehrkräften gelang es, den stark beschädigten Transporter zu öffnen, in dem sich acht Migranten befanden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod einer Frau feststellen. Die sieben anderen, teils schwer verletzten Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Ihre Staatsangehörigkeit war zunächst unklar.

Der Fahrer wurde im Zuge einer Fahndung nahe dem Unfallort gefasst und vorläufig festgenommen. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt und kam in eine Klinik. (AFP)