Bei einer Explosion in einer Schießpulver-Fabrik in Russland sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 17 Menschen seien bei dem Unglück in einer Werkshalle am Freitag verletzt worden, teilten die Behörden mit. Zunächst galten neun Menschen als vermisst. Ein Mitarbeiter sei nach dem Unglück am Freitag ins Krankenhaus gebracht worden, teilten die Ermittler mit.

Das Werk liegt nahe der Stadt Rjasan etwa 200 Kilometer südöstlich von Moskau. Die Ursache für Explosion war zunächst unklar. Auf Bildern ist die nahezu zerstörte Werkshalle zu sehen. Lediglich einige Seitenwände blieben erhalten. Nach Berichten lokaler Medien kam es zu dem Unglück, als Mitarbeiter zu Beginn ihrer Schicht die Maschinen anschalten wollten.

Die Ursache für Explosion war zunächst unklar. Geprüft werden soll nun, ob es bei der Produktion Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften gab. Laut Zivilschutzministerium bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. (dpa)