In der US-Metropole Philadelphia sind bei einer Schulabschlussfeier am Sonntagabend tödliche Schüsse gefallen. Mindestens vier Teenager und vier junge Erwachsene wurden angeschossen, wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Einer der Erwachsenen starb an seinen Verletzungen. Die anderen Opfer schwebten nicht in Lebensgefahr.

Dem Lokalsender NBC10 zufolge waren rund 60 junge Menschen bei der Party auf einem Spielplatz in Southwest Philadelphia. Der Tathintergrund war zunächst unklar. Laut Fox29 durchkämmte die Polizei die Umgebung nach möglichen Verdächtigen. Vorerst wurde niemand festgenommen.

Die Schüsse bildeten laut Medien den Abschluss eines besonders gewaltgeprägten Wochenendes in der Stadt im Bundesstaat Pennsylvania. CBS Philly berichtete von 15 Vorfällen mit Schusswaffengebrauch in Philadelphia mit mindestens 24 Verletzten. In den USA wurde am Sonntag wie in vielen anderen Ländern der Vatertag gefeiert.(dpa)