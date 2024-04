„Mit jeder Stunde wird es ernster“ Hunderte Einsatzkräfte suchen weiter nach vermisstem Jungen aus Bremervörde

Die Suche nach dem vermissten sechs Jahre alten Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde geht weiter. „Wir haben ihn noch nicht gefunden“, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Die Lage sei sehr ernst, sagte er mit Verweis auf zwei kalte Nächte bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt. „Mit jeder Stunde, die verstreicht, wird es ernster.“ Der Junge soll nur einen Pullover und eine Jogginghose tragen, er dürfte ohne Schuhe und auf Socken unterwegs sein.

Wie bereits am Vortag werde die Gegend um den Bremervörder Ortsteil Elm „Stück für Stück, Gebiet für Gebiet“ durchkämmt.

Das Kind verschwand am Montagabend aus seinem Zuhause. Die Polizei geht davon aus, dass der Junge selbstständig weglief. Nach Angaben der Polizei ist der Junge Autist und reagiert nicht auf Ansprache. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass er sich nicht melden wird, wenn er Menschen in der Nähe bemerkt. Demnach alarmierte der Vater sofort die Polizei, als er bemerkte, dass das Kind nicht mehr zu Hause war.

Anwohner sollen Schuppen überprüfen

Anwohnerinnen und Anwohner wurden von den Beamten zudem gebeten, Schuppen und andere mögliche Verstecke auf ihren Grundstücken zu überprüfen und Aufnahmen von privaten Überwachungskameras zu sichten. Es besteht die Hoffnung, dass der vermisste Junge von diesen aufgezeichnet wurde.

Große Beteiligung an Suche

Bei der Suche nach dem Vermissten sind nun auch Polizeitaucher im Einsatz. Am Mittwoch suchten sie den Fluss Oste in der Nähe des Wohnhauses des Jungen ab, wie ein Polizeisprecher sagte. Zusätzlich fuhren Einsatzkräfte mit einem Sonarboot auf dem Gewässer. Die Polizeitaucher seien nötig, da man mit Booten nicht überall hinkomme, erklärte der Sprecher. Auch an Land ging die Suche mit zahlreichen Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und anderen Organisationen weiter. Sie zählten auf die Unterstützung von Hunden und Drohnen.

Seit Montagabend wurde rund um die Uhr gesucht, wie ein Polizeisprecher sagte. Im Einsatz waren auch ein Hubschrauber und Such- und Spürhunde.

Am Dienstagabend überflog ein Tornado-Flugzeug das Gebiet, um Luftaufnahmen mit einer Wärmebildkamera zu erstellen. (dpa, AFP)