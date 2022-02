Wegen eines randalierenden Passagiers hat ein Flugzeug in den USA notlanden müssen. Die Maschine auf dem Weg von Los Angeles in die Hauptstadt Washington landete am Sonntag am Flughafen der Stadt Kansas City im Bundesstaat Missouri, wie die Fluggesellschaft American Airlines mitteilte.

Ein Fluggast habe "erratisches Verhalten" an den Tag gelegt und sei schließlich von Mitglieder der Crew und anderen Passagieren überwältigt worden.

Ein Augenzeuge sagte dem US-Nachrichtensender CNN, der Mann habe versucht, in das Cockpit einzudringen und eine Flugzeugtür zu öffnen. Ein Flugbegleiter oder eine Flugbegleiterin habe ihm daraufhin mit einer Kaffeekanne auf den Kopf gehauen. Ein Fluggast sagte der "New York Times", der Mann habe paranoid gewirkt.

Der Mann wurde nach der Landung des Flugzeugs festgenommen, wie die US-Bundespolizei FBI erklärte.

Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration wurden im vergangenen Jahr fast 6.000 Regelverstöße von Flugpassagieren registriert. In mehr als 70 Prozent der Fälle ging es um Streit wegen Corona-Schutzmasken. (AFP)