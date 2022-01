Wärme, Tee und Mandarinen: Ein hilfloser Altenheimbewohner hat in einem buddhistischen Tempel in Losheim am See (Saarland) Schutz vor der winterlichen Kälte gefunden. Ein Buddhist habe den Mann am Mittwoch in seinem Tempel so lange mit Mandarinen und Ingwertee versorgt, bis er von der Feuerwehr wieder in sein Wohnheim gebracht wurde, teilte die Polizei mit.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der trotz Winterwetters nur leicht bekleidete Mann galt in einem Altenheim in Losheim am See als vermisst, wie die Polizei in Wadern am Donnerstag mitteilte. Er machte sich demnach am Mittwochnachmittag auf den Weg in unbekannte Richtung. Eine Suche von Polizei und Feuerwehr in der unmittelbaren Umgebung blieb zunächst erfolglos.

Mehr zum Thema Pflanzen im Winter Warum rollen Immergrüne die Blätter ein?

Als die Einsatzkräfte den Buddhisten, der kein Deutsch sprach, am Tempel mit einem Foto nach dem Vermissten fragten, erkannte er ihn als seinen Gast wieder. Der ältere Mann konnte unbeschadet zurück ins Altenheim gebracht werden. (dpa, AFP)