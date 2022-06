Mit dem Neun-Euro-Ticket kann jeweils einen Monat lang der Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland genutzt werden, egal ob man in eine Regionalbahn (RB) steigt, einen Regional-Express (RE) oder in sämtliche Fahrzeuge des städtischen ÖPNV. Es ist zu erwarten, dass viele Ausflügler:innen das Angebot an Pfingsten für eine Fahrt ins Umland nutzen, darunter Menschen mit Kindern, Hunden und/oder Fahrrädern. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Kinder unter sechs Jahre können kostenfrei mitreisen

Wer noch keine sechs Jahre alt ist, braucht keine Fahrkarte und reist kostenfrei. Ältere Kinder benötigen hingegen ein eigenes Neun-Euro-Ticket oder eine eigene, andere Fahrkarte. Die bei vielen Familien bekannte Bahn-Regelung, wonach Kinder bis 14 Jahre mit einer Begleitperson kostenfrei reisen, findet beim Neun-Euro-Ticket keine Anwendung. Diese Regel ist für den Fernverkehr gedacht, das Neun-Euro-Ticket aber ist ein Angebot für den Nah- und Regionalverkehr.

9-Euro-Ticket: Die Mitnahme von Hunden ist unterschiedlich geregelt

Hunde werden zu vielen Ausflügen mitgenommen, ein Neun-Euro-Ticket kann für die Tiere aber nicht gekauft werden. Ob sie ein separates Ticket brauchen, hängt vom jeweiligen Verbund ab. Beim VBB in Berlin und Brandenburg etwa gilt: Für jeden Hund muss ein ermäßigter Fahrschein erworben werden, sofern das Tier nicht klein ist und in einem „geeigneten Behältnis“ transportiert wird.

In Baden-Württemberg gilt ähnliches, wobei das örtliche Nahverkehrsportal bwegt.de als Orientierung für Hundebesitzer auf die Größe einer Katze verweist: Ist der Hund im Ländle maximal so groß wie eine Hauskatze, darf er in einem geschlossenen Behältnis mitgenommen werden, das unter den Sitz oder auf die Gepäckablage passt.

Fahrräder sind nicht generell im 9-Euro-Ticket enthalten – und die Frage ist, ob überhaupt Platz sein wird

Fahrgäste mit Neun-Euro-Ticket können ihr Fahrrad nicht in jedem Fall kostenfrei mitnehmen. Wie bei den Hunden müssen auch hier die jeweiligen lokalen Bestimmungen beachtet werden. Für Berlin und Brandenburg bedeutet das: Es muss pro Fahrrad ein extra Ticket gekauft werden.

In Baden-Württemberg dagegen ist die Mitnahme von Fahrrädern nur zu bestimmten Zeiten kostenpflichtig: montags bis freitags zwischen 6 und 9 Uhr sowie auf Ausnahmestrecken.

Ein Sonderfall können Schüler-, Azubis- oder Semestertickets sein. Die zählen nun als 9-Euro-Tickets und wenn sie eine Fahrradmitnahme gestatten, kann diese auch weiter gelten. Das ist jedenfalls für entsprechende Tickets in Berlin und Brandenburg der Fall – allerdings nicht deutschlandweit, sondern im jeweiligen räumlichen Geltungsbereich.

Nicht in allen Zügen ist die Mitnahme von Fahrrädern erlaubt. Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen haben immer Vorrang und darüber hinaus besteht kein Recht auf Mitnahme. Stattdessen gelten wie auch sonst die Gesetze der Physik: Wenn voll ist, ist voll. Wobei diese Gesetze in manchen Regionen wie etwa Berlin traditionell großzügiger ausgelegt werden, als in anderen.

Es wird voll in der Bahn

Voll werden dürfte es mit großer Wahrscheinlichkeit. An Pfingsten ist in Bus und Bahn sowieso mehr los – und das Neun-Euro-Ticket verkaufte sich schon vor dem Start bestens. Sieben Millionen Mal wurde das Ticket bis zum 31. Mai erworben. Die Deutsche Bahn weist daher für den ganzen Zeitraum, in dem die Neun-Euro-Tickets verkauft werden, auf volle Züge hin: Von Juni bis August gilt die Empfehlung, sich ein Fahrrad am Ausstiegsbahnhof zu leihen, anstatt das eigene Rad mit ins Abteil zu quetschen – oder gar nicht in den Zug zu bekommen.

Die Deutsche Bahn bietet – auch per App – einen eigenen Service zum Ausleihen von Fahrrädern an. Er heißt Call a Bike und kann laut Auskunft des Unternehmens in 80 Städten und Kommunen genutzt werden.