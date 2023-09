Möglicher Zusammenhang mit Messerangriff in Sulingen Polizei ermittelt weiter nach Tötung von 17-Jähriger

Nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen im niedersächsischen Landkreis Diepholz laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Es gebe noch keinen konkreten Hinweis auf einen Täter, sagte Polizeisprecher Thomas Gissing am Dienstag. Nun prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang mit dem Messerangriff auf eine Frau im niedersächsischen Sulingen.

Die Jugendliche war am Sonntagabend in Barenburg in einem Graben an einem Feld von einem Radfahrer gefunden worden. Nach dem Ergebnis der Obduktion ist die Schülerin eines gewaltsamen Todes gestorben.

In der Nacht zum Mittwoch dann griff ein zunächst unbekannter Mann eine 30-jährige Frau in Sulingen mit einem Messer an und verletzte sie schwer. Zeugen halfen und verhinderten Schlimmeres, erklärte die Polizei. Das Opfer sei ins Krankenhaus gekommen. Der Tatverdächtige, ein 42-Jähriger, sei anhand des Autokennzeichens schnell identifiziert worden. Nach ihm wird gefahndet.

Im Falle der 17-Jährigen habe die Mordkommission „Inliner“ ihre Arbeit aufgenommen, sagte der Sprecher. Die Jugendliche sei am Sonntag auf Inline-Skates zwischen den Feldern unterwegs gewesen. Der mutmaßliche Täter sei auf der Flucht, teilte die Polizei in Diepholz am Mittwoch mit.

Polizei und Staatsanwaltschaft suchen jetzt nach Zeugen, die für die Zeit zwischen 18.00 und 19.00 Uhr am Sonntag Hinweise geben könnten. Besonders Anwohner, Spaziergänger und Landwirte sind aufgefordert, über ihre Beobachtungen zu berichten.

Details der Auffindesituation wollte Polizeisprecher Gissing weiterhin nicht nennen. „Ich kann ausschließen, dass es sich um einen Verkehrsunfall handelt“, sagte er bereits am Montagabend. Auch eine Sexualstraftat sei auszuschließen.

Die genauen Todesumstände seien Gegenstand der unter Hochdruck geführten Ermittlungen, hieß es. Die Ermittlungen würden in alle Richtungen geführt, stünden aber noch ganz am Anfang, sagte der Polizeisprecher.

Am Dienstagmittag waren mehrere Einsatzwagen der Polizei sowie das THW Sulingen mit schwerem Gerät vor Ort. „Wir suchen nach einer Tatwaffe, die wir aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genau benennen können, oder Gegenständen, die entweder das Opfer oder der Täter verloren haben könnten“, sagte Anne Friedrich, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Diepholz, gegenüber lokalen Medien.

Könnten der oder die Täter aus dem Umfeld der 17-Jährigen stammen oder wurde die Inline-Skates-Fahrerin zu einem Zufallsopfer? Dies sei noch völlig unklar, sagte Gissing. Die Polizei hatte den Fundort am Sonntagabend weiträumig abgesperrt und erste Spuren gesichert. In dem Graben an dem Maisfeld befand sich etwas Wasser.

Mitschüler und Lehrer am Gymnasium Sulingen, dessen Schülerin das 17-jährige Mädchen war, werden laut lokalen Medienberichten betreut. Seit Montag sei ein Notfallteam des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung (RLSB) Hannover in vor Ort. Die Schule habe einen Raum der Stille eingerichtet, in den sich Schülerinnen und Schüler zurückziehen könnten. (dpa, AFP, Tsp)