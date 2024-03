Nachdem ein 32 Jahre alter Bundeswehrsoldat mutmaßlich vier Menschen im niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme) getötet hat, ist im Auto des Verdächtigen ein Molotowcocktail gefunden worden.

Es könne nur spekuliert werden, warum der Molotowcocktail in dem Auto gelegen habe, sagte der Sprecher der Polizeiinspektion Rotenburg.

Inzwischen hat die Bundeswehr bestätigt, dass es sich bei ihm um einen Soldaten handelt. Weitere Angaben machte eine Sprecherin des Heeres am Freitag auf Nachfrage nicht.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Behörden hat der Bundeswehrsoldat in der Nacht zu Freitag vier Menschen in den Gemeinden Scheeßel und Bothel erschossen.

Die Polizei steht im niedersächischen Bothel im Landkreis Rotenburg in einem Wohngebiet. © dpa/NordwestMedia TV/Kai Moorschlatt

Unter den Toten sei ein drei Jahre altes Kind, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Verden. Bei den Toten handelt es sich neben dem Kind um einen 30 Jahre alten Mann sowie zwei Frauen im Alter von 33 und 55 Jahren.

Bundeswehrsoldat stellte sich offenbar nach Tat

Der Sprecher der Polizei nannte weitere Details zur Festnahme des Verdächtigen: Der Soldat sei zur Von-Düring-Kaserne in der Stadt Rotenburg (Wümme) gefahren. Dort ist unter anderem das Jägerbataillon 91 stationiert.

Beamte der Spurensicherung gehen zu einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Scheeßel im niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme). © dpa/Helen Hoffmann

Er habe sein Auto vor der Kaserne geparkt, sei ausgestiegen, habe sich zu Fuß zur Wache begeben und erkenntlich gemacht. Die Polizei sei hinzugerufen worden und habe den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Nachdem der mutmaßliche Angreifer sich nach der Tat gestellt habe, sei er festgenommen worden, teilten die Ermittler am Vormittag mit. Am Freitagnachmittag lief seine Vorführung vor dem Haftrichter.

Ermittlungen an mehreren Tatorten

Die Schüsse sollen in der Nacht auf Freitag in zwei Gemeinden im Landkreis Rotenburg (Wümme) gefallen sein. Es gebe zwei Tatorte - einen in einem Einfamilienhaus in Westervesede in der Gemeinde Scheeßel und einen in Bothel.

Ob der Verdächtige dort zuletzt gelebt hatte, blieb unklar. „Eine Motivlage im familiären Umfeld kann nicht ausgeschlossen werden“, hieß es nur.

Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine Angaben, ob die Waffe des Verdächtigen aus dem Besitz der Bundeswehr stammt. Auch zum Alter und Nationalität des Verdächtigen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. (dpa, AFP)