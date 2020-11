In einer entlegenen Gegend des US-Bundesstaates Utah hat die Besatzung eines Hubschraubers nach Behördenangaben einen ungewöhnlichen Metall-Monolith gefunden. Der Helikopter half am Mittwoch bei der Zählung von Schafen im Südosten Utahs, als die Crewmitglieder das Objekt sahen und zur genaueren Begutachtung in der Nähe landeten, wie die für öffentliche Sicherheit zuständige Behörde des Bundesstaates am Montag (Ortszeit) mitteilte. Aufnahmen zeigen die Säule inmitten einer für die Region charakteristischen roten Felsenlandschaft.

Der Pilot Bret Hutchings sagte dem Lokalsender KSL, das Objekt sei etwa drei bis dreieinhalb Meter hoch gewesen. Seine Herkunft sei unklar. Angaben zum genauen Standort gab es nicht. "Die Besatzung sagte, es gebe keinen offensichtlichen Hinweis darauf, wer den Monolithen dort platziert haben könnte", teilte die Behörde mit.

Hutchings zufolge entdeckte der Biologe an Bord, der für die Zählung der Schafe zuständig war, das Objekt als Erster: "Er sagte: 'Whoa, whoa, whoa, dreh dich um, dreh dich um! Da hinten ist dieses Ding – wir müssen es uns ansehen!'"

Das Objekt wurde in einem abgelegenen Gebiet gefunden, das Aaron Bott, ein Sprecher der Utah Division of Wildlife Resources, als zerklüftet und sehr felsig beschrieben hat, mit vielen Schluchten und potenziellen Gefahren. "Es ist ein schwieriger Ort, um dorthin mit einem Fahrzeug oder zu Fuß zu gelangen kann", sagte er der "New York Times" (NYT) zufolge.

Damit will die Behörde verhindern, dass sich Menschen beim Aufsuchen des entlegenen Ortes verlaufen und dann gerettet werden müssen. Denn die Entdeckung führte im Internet bereits zu vielfältigen Spekulationen über Urheber und Sinn des Objekts – vom Werk Außerirdischer über Fans von Science-Fiction-Filmen bis hin zu einem Reset-Knopf für das Corona-Jahr 2020.

"Wir fliegen für diese Untersuchungen ziemlich tief, damit wir das Geschlecht der Schafe identifizieren können", sagte der Sprecher demnach weiter. Dann "fanden wir diesen seltsamen metallischen Monolithen mitten in der Wüste", sagte er. Er beschrieb das Objekt als "Anomalie", fügte aber hinzu, dass es "nicht allzu ungewöhnlich sei, seltsame Dinge zu finden, die Menschen draußen in der Wüste gemacht haben".

Auf Fotos und Videos, die von einem Teammitglied aufgenommen, kann man sehen, wie die Vermessungsmannschaft auf das Objekt zusteuert. "OK, die unerschrockenen Forscher gehen hinunter, um die außerirdische Lebensform zu untersuchen", scherzt ein Besatzungsmitglied in einem der Videos. "Wer macht so etwas?"

Wie die NYT weiter schreibt sagt ein anderes Besatzungsmitglied: "Es ist genau auf den einzigen Riss gerichtet" und zeigt auf eine schmale Schlitzschlucht in der roten Felsformation. "Ja", antwortet der erste Mann. "Das ist einfach verrückt." Hubschrauberpilot Hutchings sagte KSL-TV: "Wir scherzten ein bisschen herum, dass, wenn einer von uns plötzlich verschwindet, der Rest von uns wohl abhauen würde.

Hutchings sagte weiter, er vermute, dass es eine Kunstinstallation sei. "Ich gehe davon aus, dass es sich um einen New-Wave-Künstler oder so etwas handelt." Er fügte hinzu: "Ich muss zugeben, das war so ziemlich das Seltsamste, was mir in all den Jahren des Fliegens da draußen begegnet ist." Die Behörde teilte – offenbar scherzend – mir: Es sei illegal, ohne Genehmigung Gegenstände oder Kunstobjekte auf staatlich verwalteten Grundstücken zu installieren, „ganz gleich, von welchem Planeten Sie kommen“. (dpa/AFP/Tsp)