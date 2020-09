Sie ist schon recht hässlich, wie sie sich da ziemlich leer vor einem erstreckt. Betonierte Straßen durchziehen die Fläche, der Boden besteht ansonsten aus grauem Schotter und niedrigem Gestrüpp. Krähen fliegen krächzend umher. Die Wirtsbudenstraße, wo sonst die riesigen Bierzelte stehen, sieht aus wie eine Flughafenstartbahn. Am Rand unterhalb der Bavaria-Statue, der 18,5 Meter hohen Patronin Bayerns, ist eine Corona-Teststation aufgebaut. Mit einer Wiese hat die Münchner Theresienwiese nichts zu tun.

Dort würde jetzt normalerweise das Oktoberfest starten. Doch das größte Volksfest der Welt ist abgesagt – erstmals seit 1949. Wegen Corona bleibt München in den 16 Tagen der Nicht-Wiesn mit sich allein. „Ich bin sehr enttäuscht“, erklärte Oberbürgermeister Dieter Reiter. Karl Wiedemann, Organisator des traditionellen Trachtenumzugs, sagt: „Mir blutet das Herz.“ Im Internet kursiert ein Foto von einem frischen Grab und einem Holzkreuz mit der Aufschrift „Oktoberfest 2020“.

Mythos und Kommerzmaschine

Die Theresienwiese, mit 42 Hektar so groß wie 59 Fußballfelder, wird auf andere Weise genutzt. Es gibt einen kleinen „Spielstrand“ für Kinder mit Sand, Klettergerüst und Palmen. Spaziergänger, Jogger, Radfahren sind auf dem Areal. Immer freitags wird von der Stadt ein kostenloses Fitnessprogramm angeboten, das „Wiesn Wadl Workout“. Gegner der Corona-Politik demonstrieren auf der größten Freifläche der Stadt.

Das Oktoberfest ist ein Mythos und eine riesige Kommerzmaschine. Gut sechs Millionen Besucher kommen jedes Jahr, davon zwei Millionen aus dem Ausland, der Umsatz liegt bei einer Milliarde Euro. Für die einen ist diese fünfte Jahreszeit zwischen Sommer und Herbst die wichtigste. Man gibt sich der Illusion einer eigenen, abgeschlossenen Feier-Welt hin. Über der Theresienwiese hängt der Geruch von gegrilltem Hendl und Bier, Zuckerwatte und Schweiß.

Es gibt Geschichten von Paaren, die sich auf dem Oktoberfest kennengelernt haben und seit Jahrzehnten zusammen sind. Andere haben sich dort getrennt, häufige Ursachen waren alkoholbedingte Übergriffe, Fremdknutscherei, Seitensprünge. Manche Münchner sehen die Wiesn auch als Zumutung – die Menschen werden in der U-Bahn zusammengepfercht, die Hotelpreise sind astronomisch, die Fußgängerwege immer wieder vollgekotzt.

Ersatz fürs Oktoberfest

Die Stadt und die Wirte bemühen sich nun um Ersatz – eine über ganz München verteilte Form von dezentraler Wiesn. „Sommer in der Stadt“ lautet das Programm für die Betreiber von Fahrgeschäften. An verschiedenen Plätzen sind Karussells, Kettenflieger oder Wildwasserbahnen aufgebaut. Auf dem Olympiagelände etwa stehen ein sehr kleines Kinderkarussell und eine Autoscooter-Anlage, schießen kann man bei „Küblers Westernsalon“.

An einem Spätnachmittag unter der Woche ist das allerdings eine eher traurige Sache. Nur ein paar Menschen haben sich hierhin verirrt. Auch das Willenborg-Riesenrad vom Oktoberfest ist hier aufgebaut zwischen Olympiastadion und Olympiahalle. Obwohl nur eine Kabine besetzt ist, zieht es seine Kreise. An der Kasse sitzt die Verkäuferin Ilona Stey. „Sie sehen ja selbst, was hier los ist“, sagt sie resigniert. Der Vergleich mit dem Oktoberfest schmerzt. „Aber am Wochenende kommen wieder mehr Leute.“

Alkoholverbot auf der Theresienwiese

Auch die Gastronomen haben ein Alternativprogramm, die „Wiesn in den Wirtshäusern“ – unter Einhaltung der Corona-Vorschriften. Sie preisen Oktoberfest-Schmankerl an: Hendl, Steckerlfisch und Oktoberfestbier, das die sechs auf der Wiesn vertretenen Münchner Brauereien in diesem Jahr trotz allem produziert haben. Münchens Alt-OB Christian Ude (SPD) will in einer Gaststätte am Samstag um zwölf ein Bierfass anstechen. Das stylische Park-Café lädt ein zu „Wiesngaudi mit Wiesnmusik“. Wer Tracht trägt, erhält an manchen Orten „eine Halbe“ Bier gratis.

Coronabedingt schaut die Politik eher skeptisch auf solche Aktivitäten. Es besteht die ziemlich große Angst, dass manche Münchner trotzdem eng und teils enthemmt feiern wollen, dass es „Wilde Wiesn“ gibt.

Auf jeden Fall muss die Theresienwiese trocken bleiben: Die Stadt hat dort ein Alkoholverbot von Samstag auf Sonntag verhängt, damit keine Oktoberfest-Fans am Originalschauplatz ihre eigene Wiesn ohne Wiesn veranstalten.