Messerangriff in Südkorea Zehn Menschen sollen nahe Seoul verletzt worden sein

Bei einem Messerangriff in der Nähe einer U-Bahn-Station in Südkorea sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. Der Täter sei am Tatort in Bundang etwa 20 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Seoul festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, wurden bei dem Vorfall in der wohlhabenden Pendlerstadt zehn Menschen verletzt.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte ein Mann bei einem Messerangriff in der Nähe einer U-Bahn-Station in Seoul einen Mensch getötet und drei weitere verletzt.

Derartige Angriffe sind in Südkorea eigentlich äußerst selten. Das Land gilt als eines der sichersten der Welt. Die Mordrate lag amtlichen Statistiken zufolge 2021 bei lediglich 1,3 Opfern pro 100.000 Einwohnern. (AFP)