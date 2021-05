Jetzt ist Pop-Superstar Ariana Grande unter der Haube. Laut US-amerikanischen Medien hat die Sängerin Sonntag in Kalifornien ihren Verlobten Dalton Gomez geheiratet.

Die beiden sind seid 1,5 Jahren zusammen, jetzt kam es im kleinsten Kreise mit weniger als 20 Gästen zum Ja-Wort. Das bestätigte ein Sprecher unter anderem dem US-Magazin People.

Ariana und der zwei Jahre jüngere Immobilien-Makler heirateten in ihrer kalifornischen Villa. Es sei eine winzige und sehr intime Zeremonie mit weniger als 20 Gästen gewesen. „Alle im Raum waren so fröhlich und voller Liebe“, so der Sprecher. „Das Paar und beide Familien könnten nicht glücklicher sein.“

Gomez wurde von seiner Ehefrau im Mai vergangenen Jahres im Video zum Song „Stuck with U“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Dezember wurde die Verlobung verkündet.

Ariana Grande ist eine der erfolgreichsten Gegenwarts-Künstlerinnen. Auf Instagram folgen ihr 235 Millionen Menschen.