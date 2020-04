Einer der meistgesuchten Kriminellen Brasiliens ist am Montag in Mosambik festgenommen worden. Wie die brasilianischen Behörden mitteilten, handelt es sich bei dem Mann um den Drogenboss Gilberto "Fuminho" Aparecido dos Santos. An dem Einsatz zu seiner Festnahme seien Spezialkräfte aus Brasilien, Mosambik und den USA beteiligt gewesen.

Nach Angaben der brasilianischen Polizei wird Dos Santos vorgeworfen, weltweit mit Kokain gehandelt zu haben. Er sei der "größte Kokain-Lieferant" der berüchtigten kriminellen Organisation Primeiro Comando da Capital (PCC) aus Sao Paulo gewesen. Seit 20 Jahren sei er auf der Flucht vor den Behörden gewesen.

PCC ist eine der größten kriminellen Banden Brasiliens. Sie kontrolliert einen wichtigen Teil der Kokain-Lieferungen, die von Kolumbien, Peru und Bolivien ausgehen. PCC-Anführer Marcos Willians Herbas Camacho sitzt derzeit eine 200-jährige Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis in Brasília ab. Nach Polizeiangaben wird Dos Santos vorgeworfen, an einem Komplott zur Befreiung Camachos aus dem Gefängnis beteiligt gewesen zu sein. (AFP)