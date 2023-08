Nach Amokalarm an Schule in Bischofswerda 16-Jähriger verletzt Jungen mit Messer – Spurensicherung dauert an

Am Tag nach der Messerattacke in einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda dauert die Spurensicherung an. Die Kriminaltechniker und die Tatort-Gruppe der Polizei seien weiter vor Ort, man habe bereits umfangreiche Spuren gesichert, sagte Polizeisprecher Maximilian Funke am Donnerstag auf Anfrage.

Es gehe darum, sich ein Bild vom Motiv und der Tatbegehung zu machen. „Das ist alles noch am Laufen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.“

Ein mit einem Messer bewaffneter Jugendlicher (16) hatte am Mittwochmorgen in einer Schule in Bischofswerda im Landkreis Bautzen einen acht Jahre alten Jungen schwer verletzt. Der Polizei zufolge zündete sich der Angreifer nach der Tat selbst an. Die Flammen wurden gelöscht.

Die genauen Umstände und das Motiv der Tat stehen noch nicht fest. Der 16-Jährige war früher selbst in diese Schule gegangen.

Er wurde festgenommen und befindet sich in medizinischer Betreuung. Der Achtjährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand war nach Polizeiangaben stabil. Er sei an Kopf und Hals verletzt worden. Ob der 16-Jährige den Jungen gezielt attackiert hat, blieb zunächst offen. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es keinen weiteren Verletzten.

Nach dem Amokalarm war die Polizei am Mittwochmorgen mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Notruf sei gegen 9.45 Uhr bei der Polizei eingegangen. Ein Spezialeinsatzkommando rückte an. Das Schulgebäude wurde geräumt.

Die während der Tat anwesenden Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte wurden von der Polizei betreut. Die Einsatzkräfte sprachen mit Zeugen und sicherten Spuren am Tatort. Laut Polizei war die Schule auf eine Amoklage wie diese vorbereitet. Alle Klassenzimmer seien zunächst verschlossen worden. (dpa, AFP)