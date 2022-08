Die US-Schauspielerin Anne Heche („Ally McBeal“, „Sechs Tage, sieben Nächte“) ist eine Woche nach einem schweren Autounfall gestorben. Ein Sprecher bestätigte den Tod der 53-Jährigen am Freitag in einer Mitteilung, die US-Medien vorlag.

Demnach ist der Hirntod eingetreten, nach den Gesetzen in Kalifornien gilt ein Mensch damit als tot. Sie sei aber weiter an Apparate angeschlossen, um eine Organspende durchzuführen.

Am Tag zuvor hatte die Familie über den Sprecher mitgeteilt, dass die 53-Jährige keine Überlebenschancen mehr habe. Heche habe eine schwere Hirnverletzung erlitten und liege im Koma

Gegenüber dem US-Nachrichtensender „CNN“ hatte ein Agent der Schauspielerinn in einem Statement der Familie am Freitag mitgeteilt, dass Heche „aufgrund ihres Unfalls eine schwere anoxische Hirnverletzung“ erlitten hatte und sich seither in einem kritischen Zustand im Koma befand. „Es wird erwartet, dass sie nicht überlebt“, zitierte „CNN“ den Sprecher.

Der Agent teilte außerdem mit, dass es seit Langem der Wunsch von Heche gewesen sei, ihre Organe zu spenden. „Sie bleibt an lebenserhaltenden Apparaten angeschlossen, um festzustellen, ob die Organe lebensfähig sind“, hieß es weiter.

In einer Erklärung würdigten Familie und Freunde das „große Herz“ und den „großzügigen Geist“ der Schauspielerin, so der Agent. So habe Heche es als ihre Lebensaufgabe angesehen, „Freundlichkeit und Freude zu verbreiten“. Weiter hieß es: „Man wird sich an sie wegen ihrer mutigen Aufrichtigkeit erinnern und sie wegen ihres Lichts schmerzlich vermissen.“

Wie kam es zu dem Autounfall?

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr in Los Angeles (LAFD) bereits am 5. August. Im Stadtteil Mar Vista sei das Auto der Schauspielerin mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus gerast und erst nach knapp zehn Metern zum Stehen gekommen, hieß es weiter.

Verkohlte Trümmer an der Unfallstelle vor einem Haus in Mar Vista, Kalifornien (Archivbild vom 8. August 2022). Foto: Chris Delmas / AFP

Bei dem Unfall sei nach Feuerwehrangaben außerdem ein schwerer Brand ausgelöst worden, der erst nach über einer Stunde und unter Einsatz von 59 Feuerwehrleuten gelöscht werden konnte. Wie „CNN“ berichtet, soll sich die Schauspielerin etwa eine halbe Stunde lang im Auto befunden haben, bevor es der Feuerwehr gelang, Heche zu befreien.

Anschließend sei die Verunglückte sofort in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ein Sprecher von Heche erklärte gegenüber den US-Medien, die Schauspielerin habe Verbrennungen und „erhebliche Lungenverletzungen, die eine mechanische Beatmung erfordern“ erlitten.

Die Polizei erklärte am Donnerstag, dass im Zuge der Ermittlungen auch Heches Blut untersucht werde. Medienberichten zufolge wurden im Blut der Schauspielerin Betäubungsmittel nachgewiesen. Allerdings seien weitere Untersuchungen nötig, um sicherzugehen, dass diese nicht im Zuge ihrer Behandlung im Krankenhaus verabreicht wurden. Die Promi-Website „TMZ“ berichtete unter Berufung auf anonyme Polizeiquellen, dass in Heches Blut außerdem Kokain und Fentanyl gefunden worden seien.

Woher kennt man Anne Heche?

Die Schauspielerin wurde in den 90er Jahren vor allem durch Filme wie „Sechs Tage, sieben Nächte“, „Donnie Brasco“, „Wag the Dog“ und „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ bekannt.

Anne Heche und ihre damalige Lebengefährtin Ellen DeGeneres bei einer Premiere 1998 in Kalifornien. (Archivbild) Foto: HECTOR MATA / AFP

Darüber hinaus wirkte sie in Serien wie „Men in Trees“, „Nip/Tuck“ und „Ally McBeal“ mit. In den letzten Jahren trat Heche vor allem in Fernsehsendungen wie „The Brave“, „Quantico“ und „Chicago P.D.“ auf, die in Deutschland bislang allerdings weniger bekannt sind.

Vor ihrer Heirat mit dem Kameramann Coley Laffoon war die Schauspielerin zeitweise mit der Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres liiert. Heche ist die Mutter zweier Söhne im Alter von 13 und 20 Jahren. (Tsp, dpa, AFP)