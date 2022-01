Die britische Polizei hat im Zusammenhang mit der Geiselnahme in einer Synagoge in den USA zwei Jugendliche festgenommen. Die Jugendlichen seien am Sonntagabend im Süden der Stadt Manchester in Nordengland festgenommen worden, teilte die Anti-Terror-Polizei mit. "Sie bleiben zur Befragung in Gewahrsam", erklärte die Polizei der Region Manchester weiter.

Ein Angreifer hatte am Samstag in einer Synagoge in Colleyville im US-Bundesstaat Texas den Rabbiner und drei weitere Menschen in seine Gewalt gebracht. Nachdem eine Geisel bereits zuvor freigelassen wurde, stürmte die Polizei die Synagoge. Die drei verbliebenen Geiseln blieben dabei unverletzt, der Täter kam ums Leben.

Die US-Bundespolizei identifizierte den Geiselnehmer als einen 44-jährigen britischen Staatsbürger namens Malik Faisal Akram. Es gebe derzeit keine Hinweise auf weitere Tatbeteiligte, erklärte das FBI in Dallas. Die britische Polizei bestätigte die Identität des Tatverdächtigen, der aus Blackburn stamme. Offenbar hatte der Mann eine wegen Terrorvorwürfen verurteilte Pakistanerin freipressen wollen. (AFP)