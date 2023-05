Nach Party-Besuch in der russischen Botschaft NRW feuert So-yeon Schröder-Kim als Repräsentantin

Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, hat sich das Land NRW von seiner Repräsentantin für die Region Südkorea Soyeon Schröder-Kim getrennt. Schröder-Kim hatte in der vergangenen Woche gemeinsam mit ihrem Mann, Altkanzler Gerhard Schröder, an einer Feier in der russischen Botschaft in Berlin teilgenommen und damit für Kritik gesorgt.

„Frau Schröder-Kim ist mit sofortiger Wirkung freigestellt und das Dienstverhältnis wird nun durch NRW.GlobalBusiness fristlos beendet“, zitiert der „Kölner Stadt-Anzeiger“ eine Sprecherin des NRW-Wirtschaftsministeriums. „NRW.Global Business“ ist eine landeseigene Gesellschaft.

NRW.Global Business habe Schröder-Kim „mehrfach darauf hingewiesen, sich mit öffentlichen Äußerungen zu politischen Themen zurückzuhalten“, sagte die Sprecherin.

Bereits 2022 hätte die Gesellschaft dem Land NRW angetragen, den Vertrag mit Schröder-Kim zu beenden. Es kam anders. „Auf ausdrücklichen Wunsch des damals amtierenden Wirtschaftsministers hat NRW.Global Business im Juni 2022 einen bis Ende 2023 befristeten Vertrag mit Frau Schröder-Kim geschlossen“, hieß es laut „Kölner Stadt-Anzeiger“. Damals leitete der FDP-Politiker Andreas Pinkwart das Wirtschaftsministerium.

Im März 2022 hatte Schröder-Kim für Verwunderung gesorgt, als sie auf ihrem Instagram-Kanal ein Bild von sich betend vor dem Hintergrund des Kremls veröffentlichte. Altkanzler Gerhard Schröder soll sich damals auf eigene Faust zu Gesprächen in Moskau befunden haben. (Tsp)