Nach Protestaktion bei Snooker-Weltmeisterschaft Umweltaktivisten in England festgenommen

Zwei Umweltaktivisten der Gruppe Just Stop Oil sind nach einer Protestaktion bei der Snooker-Weltmeisterschaft im englischen Sheffield festgenommen worden. Ein Mann sprang am Montagabend im Crucible Theatre in Sheffield auf einen der beiden Billardtische. Aus einem Beutel verteilte er eine orangefarbene, pulverartige Substanz auf dem Tisch. Dort hatte am dritten Turnierabend das Match zwischen Robert Milkins und Joe Perry begonnen.

Die Partie wurde zunächst unterbrochen und der Tisch mit einem Staubsauger gereinigt. Er sollte dann mit einem frischen Tuch bezogen werden.

Während es zunächst in der Arena hieß, das Match solle so schnell wie möglich fortgesetzt werden, teilte die World Snooker Tour später mit, die erste Session zwischen Milkins und Perry solle nun erst am Dienstagabend beginnen.

Zudem versuchte eine Protestierende, auf den anderen Tisch zu gelangen. Dies verhinderte der belgische Schiedsrichter Olivier Marteel, der die Frau festhielt, wie auf einem Video zu sehen ist. Dort wurde nach einer 40-minütigen Unterbrechung die vormittags begonnene Partie zwischen dem Nordiren Mark Allen und dem Chinesen Fan Zhengyi fortgesetzt.

Zwischen den beiden Tischen gibt es eine Trennwand, die entfernt werden kann. Die britische Aktivistengruppe „Just Stop Oil“ verbreitete auf ihrem Twitter-Account ein Video der Aktion.

Der 30-jährige Mann und die 52-Jährige seien wegen des Verdachts der Sachbeschädigung festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Beide trugen weiße T-Shirts, auf dem des Mannes ist der Name der Gruppe zu erkennen.

Hintergrund zur Protestaktion

Die Gruppe Just Stop Oil erklärte, sie habe mit der Protestaktion ihrer Forderung Nachdruck verleihen wollen, dass die britische Regierung alle neuen fossilen Energieprojekte in Großbritannien stoppt.

Just Stop Oil (deutsch etwa: „Stoppt das Öl“) setzt sich unter anderem für ein Ende der Öl- und Gasförderung in der Nordsee ein. Die Gruppe hatte in den vergangenen Monaten eine Serie von Aktionen und Blockaden veranstaltet.

Im Februar waren fünf Mitglieder der Gruppe, die sich in London an dem Rahmen einer Kopie von Leonardo da Vincis „Das Letzte Abendmahl“ festgeklebt hatten, zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Im vergangenen Jahr hatten Aktivisten in London außerdem das Meisterwerk „Sonnenblumen“ von Vincent van Gogh, das durch eine Glasscheibe geschützt war, mit Tomatensuppe bespritzt (dpa, AFP)