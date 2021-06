Das iranische Atomkraftwerk Buschehr ist nach Behördenangaben wegen eines „technischen Fehlers“ heruntergefahren worden. Die Anlage sei „vorübergehend abgeschaltet und vom Stromnetz genommen worden“ , teilte die iranische Atomenergiebehörde in der Nacht zu Montag auf ihrer Internetseite mit. Eine genauere Beschreibung des Problems gab es zunächst nicht.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Buschehr liegt im Süden des Irans. Das Atomkraftwerk wurde mit russischer Hilfe erbaut und im September 2011 in Betrieb genommen.

Erst vergangene Woche kam es südlich der chinesischen Millionenstadt Taishan in einem Atomkraftwerk zu Problemen. Fünf Brennstäbe sind beschädigt, hieß es. Ein Leck soll es allerdings nicht geben. Chinas Atomaufsicht hat ein Leck im südchinesischen Atomkraftwerk Taishan bestritten, aber Probleme mit Brennstäben eingeräumt.

Mehr zum Thema Erhöhter Wert an Radioaktivität Chinas Atomaufsicht bestätigt Probleme mit Brennstäben in Atomreaktor

Die Behörde für nukleare Sicherheit teilte am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Weibo mit, es seien schätzungsweise fünf der 60.000 Brennstäbe beschädigt. Dadurch gebe es in Reaktor 1 einen erhöhten Wert an Radioaktivität, der aber innerhalb erlaubter Grenzen liege. „Die Betriebssicherheit des Atomkraftwerkes ist garantiert“, hieß es. (dpa, AFP)