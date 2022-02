Eine Seniorin aus dem hessischen Rüsselsheim hat offenbar bewusst auf einen Koffer voller Drogen aufgepasst. Sie bewahrte für ihren 35-jährigen Nachbarn ein Gepäckstück mit diversen Drogen auf, wie die Polizei in Darmstadt am Freitag mitteilte.

Die Beamten gingen am Mittwoch wegen des Vorwurfs des Drogenhandels mit einer Razzia gegen den Mann vor.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

In der Wohnung beschlagnahmten sie zunächst nur Kleinstmengen Haschisch. Bei den Ermittlungen kam die Polizei aber auch der 70-jährigen Nachbarin des Manns auf die Spur. In dem in ihrer Wohnung beschlagnahmten Koffer befanden sich gut 1,4 Kilogramm Marihuana, etwa 200 Gramm Haschisch, mehrere Gramm Kokain und Ecstasy sowie zwölftausend Euro Bargeld.

Ersten Ermittlungen zufolge soll die Frau den Inhalt des Koffers gekannt haben. Gegen sie und den 35-Jährigen wird nun ermittelt. (AFP, dpa)