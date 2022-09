Erwachsene Kinder verlassen den elterlichen Haushalt im EU-Schnitt mit 26,5 Jahren. Zwischen den Staaten gibt es aber erhebliche Unterschiede, wie aus Zahlen des europäischen Statistikamtes Eurostat (Donnerstag) hervorgeht.

Während junge Schweden im Mittel schon mit 19 flügge werden, checken Portugiesen erst im Alter von 33,6 Jahren aus dem „Hotel Mama“ aus.

Im EU-Gesamtbild begründet die neue Generation im Süden deutlich später als im Norden einen eigenen Hausstand. Zu Ländern mit langer Verweildauer zählen neben Portugal Kroatien, Serbien, die Slowakei, Griechenland, Bulgarien, Italien und Spanien.

Besonders früh verließen Kinder das Elternhaus hingegen in Schweden, Finnland, Dänemark und Estland.

Wann ziehen deutsche Kinder von Zuhause aus?

Deutschland liegt mit 23,6 Jahren im unteren Drittel. Dabei bleiben Söhne tendenziell länger im elterlichen Haushalt als Töchter: Im untersuchten Jahr 2021 räumten sie im EU-Schnitt mit 27,4 Jahren das Kinderzimmer, junge Frauen mit 25,5.

Während das Auszugsalter von Männern in elf Ländern über 30 liegt - in Kroatien sogar bei 34,9 Jahren -, ist dies bei Frauen nur in zwei Ländern der Fall, Kroatien und Portugal. (KNA)