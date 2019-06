Deutscher Wetterdienst korrigiert Angaben zu seinem Juni-Rekord

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Angaben zum Temperaturrekord in einem Juni-Monat korrigiert. Der höchste Wert in einer amtlichen DWD-Wetterstation wurde demnach am 27. und 28. Juni 1947 mit 38,5 Grad im baden-württembergischen Bühlertal gemessen, wie der DWD am Dienstag in Offenbach mitteilte. Bislang war angegeben worden, dass der Rekord bei 38,2 Grad am 27. Juni 1947 im Frankfurter Westend lag.

„Die Klimastation in Bühlertal ist irgendwann eingestellt worden“, erklärte DWD-Meteorologe Andreas Friedrich. „Deshalb konnte man nicht in den gängigen Datenbanken auf die Werte zugreifen.“ Sie seien jetzt erst recherchiert worden.

Den Allzeit-Hitzerekord in Deutschland hält das bayerische Kitzingen: Sowohl am 5. Juli 2015 sowie am 7. August 2015 registrierte der DWD an der dortigen Messstation 40,3 Grad Celsius. (dpa)