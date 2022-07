Topmodel Kate Moss (48) hat an ihre frühen Berufsjahre nicht nur positive Erinnerungen. „Ich glaube, ich war ein Sündenbock für die Probleme vieler Menschen“, sagte die Britin in einem am Sonntag ausgestrahlten BBC-Interview mit Blick auf Diskussionen über ihr niedriges Gewicht als junges Model. „Ich habe nie an Magersucht gelitten.“

Nach einer Fotostrecke der Fotografin Corinne Day mit Moss für die britische „Vogue“ im Jahr 1993 hatte es Debatten über den sogenannten „Heroin Chic“ gegeben – also extrem dürre, fast ausgemergelt aussehende Figuren. „Ich habe auch nie Heroin genommen. Ich war so dünn, weil ich bei Shootings nicht zu essen bekommen habe und auch immer schon dünn war“, sagte Moss der BBC.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die früheren Jahre ihres Modellebens hätten ihre „Instinkte geschärft“, erzählte die Britin. Nachdem sie mit 15 Jahren aufgefordert worden sei, bei einem Shooting ihren BH auszuziehen, und sie daraufhin abgehauen sei, könne sie mittlerweile schwarze Schafe auf eine Meile Entfernung erkennen.

In einer Galerie wird 2013 ein Foto von Kate Moss aus dem Jahr 1993 aufgehängt. Foto: Facundo Arrizabalaga/dpa

Nicht der einzige schwierige Fotoshoot, den sie erinnert. Ein Cover mit der damals 16-jährigen Moss machte das damals junge Mädchen berühmt. Sie zierte den Titel der Zeitschrift "The Face" und rümpfte darauf die Nase. Ein heute ikonisches Bild, dessen Entstehungsgeschichte traumatisch war. Fotografin Corinne Day habe ihr befohlen, zu grunzen „wie ein Schwein“, was Moss nicht gewollt habe.

Day habe aber darauf bestanden und Moss habe geweint. Das Foto wurde dann zum Startschuss ihrer Karriere, die Moss zu einem der bestbezahlten Models der Welt machte.

Mehr zum Thema Kate Moss Das nackte Leben

Allerdings gab es auch immer wieder negative Schlagzeilen von Moss. So wurde 2005 ein Foto von ihr gedruckt, das Moss Kokain schnupfend zeigte. Daraufhin kündigte der H&M-Konzern den Vertrag mit ihr, weitere Werbepartner folgten. Ende 2005 konnte Moss nach einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik in den USA an ihre erfolgreichen Zeiten anknüpfen. Abseits der Model-Karriere erlangte sie weitere Berühmtheit durch die Ehe mit dem Schauspieler Johnny Depp von 1994 bis 1998. (dpa, Tsp)