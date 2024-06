NRW Sexualstraftäter entkommt während Ausgang

Ein Sexualstraftäter ist seinem Betreuer am Nachmittag bei einem beaufsichtigten Ausgang in Essen entkommen. Die Polizei warnte am Abend die Bevölkerung vor dem 46-Jährigen.

Er sei seinem Betreuer gegen 15.00 Uhr in einem Einkaufszentrum entkommen. Seitdem werde intensiv nach ihm gefahndet. Der Mann sei 1,73 Meter groß, habe braune Haare und einen Bart. Er habe während seines Verschwindens eine kurze graue Hose, ein Hawaiihemd, olivgrüne Schuhe und eine schwarze Basecap getragen. Die Polizei warnte davor, den Mann anzusprechen.

© dpa-infocom, dpa:240618-99-444858/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.