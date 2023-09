Oberleitung beschädigt Keine Fernzüge von und nach München – bis Freitagabend?

Ein Oberleitungsschaden hat den Zugverkehr in München weitgehend lahmgelegt. Der Münchner Hauptbahnhof sei deshalb „bis auf Weiteres“ nicht anfahrbar, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Donnerstag mit. „Eine Prognose, wann der Zugverkehr wieder starten kann, ist aktuell nicht möglich“, so die DB. Auch die S-Bahn-Stammstrecke wurde zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Anzeigetafeln am Bahnhof und den S-Bahnstation zeigten Ausfälle bei nahezu allen angezeigten Zügen.

Die Münchner S-Bahn meldete einen Komplettausfall des Verkehrs im ganzen Stadtgebiet. Die Störung werde voraussichtlich erst bis Freitagabend beseitigt. Ob der Fernverkehr am Hauptbahnhof ebenso lang beeinträchtigt bleibt, blieb zunächst unklar.

Die Deutsche Bahn schrieb auf ihrer Homepage: „Zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen wir Ihnen von Reisen von/nach München abzusehen.“ Auch der Regionalverkehr ist offenbar betroffen. Was den Schaden verursacht hat, war zunächst nicht bekannt.

Die DB wies darauf hin, dass Tickets zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden können. Die Zugbindung sei aufgehoben. Das Ticket gelte dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei storniert werden.

In der Bahnhofshalle in München herrschte großes Gedränge, vor dem Reisezentrum reihten sich die Menschen in einer langen Schlange ein. Großer Andrang herrschte auch an den Trambahnhaltestellen rund um den Hauptbahnhof.

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, herrscht großer Andrang auch an den Trambahnhaltestellen rund um den Hauptbahnhof. Einige Pendler bilden demnach Fahrgemeinschaften, Taxifahrer bieten dem Bericht zufolge Fahrten bis teilweise nach Nürnberg an und fordern dafür Summen von bis zu 400 Euro. (dpa, lem)