Oberleitung beschädigt Zugverkehr in München rollt wieder an – erste Gleise freigegeben

Nach der massiven Beschädigung der Oberleitungs-Anlage am Münchner Hauptbahnhof rollt der Zugverkehr dort langsam wieder an. Das teilte die Deutsche Bahn am späten Abend mit. „Züge des Fern- und Regionalverkehrs können den Hauptbahnhof wieder anfahren.“ Die Reparaturarbeiten seien schneller vorangekommen als geplant. Es komme allerdings am Abend weiterhin zu großen Beeinträchtigungen mit Verspätungen und Zugausfällen, hieß es.

Am Freitag soll der Fern- und Regionalverkehr mit Betriebsbeginn wieder weitestgehend normal rollen. Es könnten jedoch am Morgen noch vereinzelt Züge ausfallen. „Der S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke bleibt noch bis in die Nachtstunden stark eingeschränkt“, teilte die Deutsche Bahn weiter mit. Zum Betriebsstart sollen auch die S-Bahnen wieder regulär auf der Stammstrecke unterwegs sein.

Ein Oberleitungsschaden hat den Zugverkehr in München weitgehend lahmgelegt. Der Münchner Hauptbahnhof sei deshalb „bis auf Weiteres“ nicht anfahrbar, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Donnerstag mit.

Ein komplettes Quertragwerk, das die Oberleitungen über alle Gleise der Strecke spannt, sei beschädigt. „Die DB entschuldigt sich ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten bei ihren Fahrgästen“, teilte die Bahn am Donnerstagnachmittag mit. Auch die S-Bahn-Stammstrecke wurde zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Anzeigetafeln am Bahnhof und den S-Bahnstationen zeigten Ausfälle bei nahezu allen angezeigten Zügen.

Bagger könnte Oberleitung beschädigt haben

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Bagger bei Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke im Bereich München-Laim gegen Mittag die Oberleitung beschädigt. Dadurch war die wichtige Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und München-Pasing erstmal stillgelegt. Der Fern- und Regionalverkehr sowie der Verkehr auf der S-Bahn-Stammstrecke der Landeshauptstadt war mit wenigen Ausnahmen vorübergehend eingestellt, der Münchner Hauptbahnhof konnte nicht angefahren werden.

Arbeiter reparieren am Bahnhof Laim eine abgerissene Oberleitung. © dpa/Lennart Preiss

Immerhin: Alle Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Oberleitungsschadens verschieben mussten, dürfen ihre Fahrkarte zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. „Die Zugbindung ist aufgehoben“, informierte die Bahn. Das Ticket gelte auch mit einer geänderten Streckenführung bis zur Fahrt zum Zielort. Sitzplatzreservierungen könnten kostenlos storniert werden.

Stunden nach dem Vorfall kündigte die Bahn am Donnerstag auf ihrer Homepage an, dass zumindest die ICE-Züge Hamburg-Berlin-Nürnberg-München und Hamburg-Dortmund-Frankfurt-Stuttgart-München wieder im Zwei-Stunden-Takt nach München verkehren könnten. Auch die Diesel-Züge der BRB ins Bayerische Oberland waren laut Fahrplanauskunft nicht betroffen, ebenso wenig wie die S7, die erst hinter Laim auf die Stammstrecke – die zentrale Strecke aller S-Bahn-Linien durch die Münchner Innenstadt – einfädelt.

Das Unternehmen verwies zudem auf die Fahrgastrechte. (lem)

In der Bahnhofshalle in München herrschte großes Gedränge, vor dem Reisezentrum reihten sich die Menschen in einer langen Schlange ein. Großer Andrang herrschte auch an den Trambahnhaltestellen rund um den Hauptbahnhof.

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, bilden einige Pendler Fahrgemeinschaften, Taxifahrer bieten dem Bericht zufolge Fahrten bis teilweise nach Nürnberg an und fordern dafür Summen von bis zu 400 Euro.

Mittwochabend viele Zugausfälle im Ruhrgebiet

Von der Störung ist einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge auch Außenministerin Annalena Baerbock betroffen. Die Grünen-Politikerin habe sich nun per Auto auf den Weg zurück nach Berlin gemacht, hieß es am Donnerstag in Kreisen des Auswärtigen Amts.

Am Abend stünden noch wichtige Termine in ihrem Ministerium an, hieß es zur Begründung. Baerbock hielt sich in München zu einem Besuch der Internationalen Automobilausstellung (IAA) auf. Angereist war die Ministerin demnach mit dem Zug.

Am Mittwochabend hatte zudem ein Schaden an einer Oberleitung den Verkehr am Dortmunder Hauptbahnhof mehrere Stunden lahmgelegt. In weiten Teilen des Ruhrgebiets kam es dadurch zu Verspätungen und Zugausfällen, wie die Agentur dpa berichtete. Sowohl Fernzüge als auch Regionalzüge waren betroffen. Zahlreiche Reisende kamen nicht aus Dortmund weg.

In der Nacht zum Donnerstag meldete die Bahn dann, dass die Reparaturarbeiten an der Oberleitung beendet seien. Der Regional- und Fernverkehr könne den Bahnhof seit kurz nach eins wieder an allen Gleisen anfahren, sagte ein Sprecher.

Begonnen hatten die Probleme am späten Nachmittag im Berufsverkehr. Plötzlich ging am Dortmunder Hauptbahnhof nichts mehr. Auch hier war die Ursache für die Störung zunächst unklar. (lem/dpa)